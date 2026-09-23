Luqueño y 2 de Mayo, apremiados con el “minutaje” sub 19

La competencia de la máxima categoría exige que los clubes acumulen 900 minutos de juego con futbolistas nacidos el 1 de enero de 2007 en adelante durante el torneo.

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El incumplimiento de la norma establece como pena la reducción de tres puntos, más una multa de 1.000.000.000 de guaraníes, unos 169.000 dólares.

El más apremiado en la tabla es Luqueño, que acumula solo 201 minutos, por lo que debe sumar aún 699 de los 990 que le quedan al certamen.

Otro club que está complicado es el 2 de Mayo, que registra 244’ computados y debe 656’. El tercero, de abajo para arriba, es Ameliano, con 361’ y aún con 539’ por cumplir.

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Ya se encuentra liberado Nacional, por la continuidad de Mauro Coronel, el chico que además integra la selección nacional Sub 20 en los Juegos Odesur 2026, evento en el que también podría acumular minutos si fuera necesario.

Olimpia y Cerro Porteño, que tienen representantes en la Albirroja junior, también están para cumplir con la bolsa.

Desde la implementación de la regla, a principios de la temporada 2014, ningún club infringió la regla. Algunos llegaron sobre el filo, en la última fecha, pero cumplieron.