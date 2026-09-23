Guaraní: Matías López, baja prolongada por lesión fibrilar

A la grave lesión del argentino Patricio Tanda, quien tuvo la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, se suma la de Matías Julián López. Son dos importantes bajas para Guaraní que está en plena levantada con la llegada del entrenador Francisco Javier Arce.

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Matías López sufrió un desgarro muscular de 8 milímetros en la parte posterior del muslo izquierdo y estará fuera de las canchas por unas 6 semanas, de acuerdo al informe aurinegro.

El volante mixto, de 23 años, consolidado en el profesionalismo mediante la continuidad que tuvo en Recoleta FC en la temporada pasada, lleva 12 partidos, dos goles y una asistencia en el segundo semestre con el Cacique. Su 2026 comprende 33 presentaciones y cinco conversiones.

Por la decimosegunda fecha del campeonato Clausura, Guaraní enfrentará el viernes a Luqueño, en duelo marcado para las 16:30, en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá.