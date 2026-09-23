San Lorenzo vs. 4 de Mayo de Capiibary: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

San Lorenzo y 4 de Mayo de Capiibary en los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Rayadito de la Primera División de Paraguay y el representante de la Unión de Fútbol del Interior (UFI) juegan a las 16:00, hora de nuestro país, en el estadio Juan José Vázquez de la ciudad de San Estanislao. El vencedor de la llave mide al ganador de la serie Cerro Porteño vs. Rubio Ñu.
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San Lorenzo vs. 4 de Mayo de Capiibary: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 16:00 horas
- Argentina: 16:00 horas
- Brasil: 16:00 horas
- Uruguay: 16:00 horas
- Chile: 15:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- Perú: 14:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
- Bolivia: 15:00 horas
- El Salvador: 13:00 horas
- México: 13:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
- Estados Unidos - Este: 15:00 horas
- Inglaterra: 20:00 horas
- España: 21:00 horas
- Bélgica: 21:00 horas
- Marruecos: 20:00 horas
- Sudáfrica: 21:00 horas
San Lorenzo vs. 4 de Mayo de Capiibary: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
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