San Lorenzo vs. 4 de Mayo de Capiibary: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

San Lorenzo vs. 4 de Mayo de Capiibary: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

San Lorenzo enfrenta a 4 de Mayo de Capiibary por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.