Copa Paraguay
23 de septiembre de 2026 a la - 12:43

San Lorenzo vs. 4 de Mayo de Capiibary: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

Los jugadores de San Lorenzo celebran un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor de Asunción, Paraguay.
Los jugadores de San Lorenzo celebran un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor de Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

San Lorenzo enfrenta a 4 de Mayo de Capiibary por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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San Lorenzo y 4 de Mayo de Capiibary en los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Rayadito de la Primera División de Paraguay y el representante de la Unión de Fútbol del Interior (UFI) juegan a las 16:00, hora de nuestro país, en el estadio Juan José Vázquez de la ciudad de San Estanislao. El vencedor de la llave mide al ganador de la serie Cerro Porteño vs. Rubio Ñu.

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San Lorenzo vs. 4 de Mayo de Capiibary: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 16:00 horas
  • Argentina: 16:00 horas
  • Brasil: 16:00 horas
  • Uruguay: 16:00 horas
  • Chile: 15:00 horas
  • Ecuador: 14:00 horas
  • Colombia: 14:00 horas
  • Perú: 14:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
  • Bolivia: 15:00 horas
  • El Salvador: 13:00 horas
  • México: 13:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 15:00 horas
  • Inglaterra: 20:00 horas
  • España: 21:00 horas
  • Bélgica: 21:00 horas
  • Marruecos: 20:00 horas
  • Sudáfrica: 21:00 horas

San Lorenzo vs. 4 de Mayo de Capiibary: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

San Lorenzo vs. 4 de Mayo de Capiibary: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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