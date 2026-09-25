Luqueño y Guaraní activan la rueda de las revanchas

El estadio del 12 de Octubre de Itauguá albergará el duelo entre Sportivo Luqueño y Guaraní, a las 16:30, correspondiente a la decimosegunda fecha del torneo Clausura.

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Distante de su sede, el club popular oficia de local en la Ciudad del ñandutí mientras su escenario, el Feliciano Cáceres, se reforma. Lo que llama la atención es el largo tiempo que demanda el trabajo para un coliseo que básicamente mantiene su estructura, no es que se hace de cero como ocurre en el club del capitalino barrio Pinozá, su adversario de turno.

Complicado en el promedio, el Sportivo viene de una victoria clave por 1-0 sobre Recoleta FC, para tomarse un pequeño respiro, aunque el elenco que ahora dirige Lucas Barrios no se puede relajar, ya que una levantada de Rubio Ñu podría generarse complicaciones con el descenso.

Con el regreso del entrenador Francisco Arce, el Cacique demuestra otra imagen. No es que sea invencible. Lo que sí tiene es que encuentra variantes tácticas en pleno juego que antes no tenía, por lo que se vuelve un elenco altamente peligroso, capaz de pelear por los puestos de vanguardia.

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En los tres enfrentamientos de la temporada, los auriazules ganaron en la primera rueda del Apertura por 3-2, en la segunda se impusieron los aurinegros 2-1, y en el Clausura volvieron a salir airosos los luqueños 2-1.

“La Pantera” Barrios tropieza con un inconveniente que puede considerarse grave. Luqueño ocupa el último puesto en el “minutaje” sub 19, por lo que el orientador mundialista con la Albirroja en Sudáfrica 2010 (como futbolista), está obligado a incluir a un chico, algo que generalmente merma el potencial del conjunto. El promocionado es Jonathan Ramos, que pese a su gran cantidad de presentaciones, no logra consolidarse.

El volante ofensivo necesita un esfuerzo adicional porque le está pasando el tren como juvenil. Ya después le será más difícil competir en la división superior.