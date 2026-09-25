Nacional debe vencer a Ameliano para llegar a la punta

El remozado estadio Arsenio Erico recibirá la noche de este viernes el enfrentamiento entre el local, Nacional, y el Sportivo Ameliano, fijado para las 19:00, por la decimosegunda fecha (primera de las revanchas), del campeonato Clausura 2026.

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Con una campaña de seis victorias, tres empates y dos derrotas, la Academia completa el podio del torneo con 21 puntos, por debajo de Libertad, que tiene 23 y Olimpia, que está con 22. Con la victoria, el conjunto dirigido por Víctor Bernay pasará al frente de las posiciones.

La V azulada, dirigida por el también argentino Roberto Nanni, también viene dejando buenas sensaciones, con 17 unidades acumuladas, producto de cuatro triunfos, cinco igualdades y dos caídas.

En los papeles, se presagia un partidazo en La Visera, en una lucha por puntos valiosos por la clasificación a los certámenes internacionales, Copa Libertadores y Sudamericana.

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Los tricolores no podrán contar con dos importantes figuras, el portero Santiago Rojas y el punta de lanza Hugo Adrián Benítez, que se encuentran en Estados Unidos al servicio de la selección nacional, como premio al buen trabajo que vienen desplegando.

En cuanto a los antecedentes de la temporada, los tres partidos animados (dos del Apertura y uno del Clausura) terminaron con el idéntico marcador de 1-1, por lo que hoy se podría inclinar la balanza tras la paridad de fuerzas demostradas por tricolores y albiazules.