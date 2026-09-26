Rubio Ñu y 2 de Mayo abren la jornada sabatina en Barrio Trinidad

El enfrentamiento entre el “Laureado” y el “Gallo” tendrá lugar en el estadio La Arboleda del barrio Santísima Trinidad, donde el objetivo común será quedarse con los tres puntos en el duelo que arrancará a las 16:30, bajo el arbitraje de Carlos Paul Benítez y con José Méndez en el VAR.

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Rubio Ñu: prohibido fallar en la lucha por la permanencia

Por el lado del Albiverde, la situación es crítica: es el más necesitado, ya que como casi toda la temporada sigue habitando la zona roja de la tabla de promedios junto al virtual descendido Sportivo San Lorenzo, siendo ambos los recién ascendidos.

El elenco comandado por Javier Torrente registra cuatro derrotas en sus últimas cinco presentaciones, y el único duelo en el que salió airoso fue precisamente ante el “Rayadito”. Por ello, la necesidad de sumar de a tres es imperiosa para su principal cometido, que es mantener la categoría.

2 de Mayo: sacudirse la turbulencia y recuperar el protagonismo

En la vereda de enfrente, el representante de la “terraza del país” urge de una pronta recuperación. Tras comandar la clasificación hasta la novena ronda, encadenó dos derrotas consecutivas ante Libertad y Nacional que le hicieron perder la condición de líder, cediendo terreno hasta quedar incluso fuera del podio, en el cuarto lugar.

Pero los traspiés recientes del “Gallo” norteño no se limitan solamente al torneo Clausura; el golpe duro más reciente fue la caída por goleada de 4-0 frente a Sol de América —representante de la División Intermedia—, resultado que lo dejó fuera de los cuartos de final de la Copa Paraguay.