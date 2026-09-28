Recoleta FC puede sentenciar a San Lorenzo

Deportivamente, Sportivo San Lorenzo parece haber descendido hace mucho, pero matemáticamente, su caída a la División Intermedia podría darse este lunes en el Gunther Vogel contra Recoleta FC, al que se enfrentará a partir de las 17:00, por la decimosegunda fecha del campeonato Clausura 2026.

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Para el Canario, que atraviesa su peor momento en este segundo ciclo en el círculo privilegiado, un triunfo significará la prolongación del entrenador Jorge González Frutos, que de sufrir un resultado adverso, es altamente probable que sea removido del cargo.

Pese a cambiar de entrenadores, el Rayadito no pudo enderezar su rumbo. Su principal error pasó en la conformación de sus planteles, tanto para el arranque de la temporada como a mitad de año, fichando jugadores que no están a la altura de la división superior, salvo contadas excepciones.

“Reco” tiene la misión de ganar para volver a recuperar la confianza. Desde su eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Boca Juniors se vino a pique.

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San Lorenzo desea al menos prolongar su agonía con el primer triunfo en el torneo, aunque su equipo no es lo suficientemente competitivo para esperar el milagro de la permanencia. Es más, los albirrojos parecen haber tirado la toalla hace rato.

En los enfrentamientos del año, Recoleta se impuso en los dos cotejos del Apertura, por 3-0 y 4-2. En la fecha inicial del Clausura, se dio un empate de 1-1.