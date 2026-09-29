Fútbol
29 de septiembre de 2026 a la - 20:27

Desde las Formativas del Cardif, la base del oro en los Juegos Odesur

Mauro Alexis Coronel Gómez, el del penal de la consagración.
Mauro Alexis Coronel Gómez, el del penal de la consagración.Club Nacional

La medalla de oro y la consagración de manera invicta de la selección paraguaya Sub 20 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 sigue generando repercusiones, como valorar el trabajo de las Formativas, en uno de los proyectos estratégicos de la APF en potenciar el fútbol desde sus bases.

Por ABC Color
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En ese contexto se marca que entre los protagonistas de la conquista del oro en fútbol masculino están cinco futbolistas que forman parte del semillero del Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas (Cardif), proyecto impulsado por la Asociación Paraguaya de Fútbol, buscando fortalecer el desarrollo integral de los jóvenes talentos.

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La Albirroja Sub 20 se consagró campeona de los Juegos Odesur después de empatar 0-0 con Argentina en la final y quedarse con la victoria por 5-4 en la definición por penales. El equipo dirigido por el entrenador Antolín Alcaraz completó además una campaña invicta, con tres victorias y dos empates.

Mauro Coronel (Nacional), Mateo Giménez, Giovanni Gómez (ambos de Guaraní), Lucas Montiel (Rubio Ñu) y Junior Gamarra (Trinidense) fueron incluidos entre las cinco historias, pero en un mismo camino, la de punto de partida de las Formativas.

Eduardo Delmás (i), jugador de la selección de Paraguay Sub 20, celebra la conquista de la medalla de oro de los Juegos Odesur 2026 frente a Argentina en la Final del Fútbol masculino en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, Argentina.
Eduardo Delmás (i), jugador de la selección de Paraguay Sub 20, celebra la conquista de la medalla de oro de los Juegos Odesur 2026 frente a Argentina en la Final del Fútbol masculino en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, Argentina.

El Cardif fue inaugurado en abril de 2024 y constituye uno de los proyectos estratégicos de la APF en potenciar el fútbol desde sus bases. El complejo tiene infraestructura especializada y metodología de formación integral. Alrededor de 2.000 futbolistas utilizan diariamente sus instalaciones junto a sus equipos de trabajo, consolidando al CARDIF como un espacio central para el desarrollo del fútbol formativo paraguayo.

El impacto del proyecto también trascendió las fronteras. En 2026, la APF recibió el Premio Oro de los FIFA Forward Awards -Edición Américas, reconocimiento otorgado al Cardif por su contribución al desarrollo sostenible del fútbol y por el impacto de su infraestructura y metodología en el fútbol formativo. El oro de los Juegos ofrece una nueva evidencia del valor de ese camino.