La campaña de la generación dorada de Paraguay en los Juegos Odesur 2026

Tras un friccionado empate 0-0 durante los noventa minutos reglamentarios frente a la selección albiceleste en su propia casa, el título se definió con dramatismo puro. Con una ejecución impecable y temple, Paraguay se impuso por 5-4 en los penales, desatando el festejo albirrojo en el estado de Newell’s Old Boys de Rosario y colgándose la presea dorada.

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El camino perfecto hacia la gloria

El trayecto del Team Paraguay hacia el escalón más alto del podio expone solidez defensiva y efectividad en los momentos claves: partidos jugados 5, victorias 3, empates 2, goles a favor 6 y goles en contra 2. Con esta conquista, Paraguay suma su tercera medalla de oro en la historia de los Juegos Odesur, repitiendo las hazañas de 1978 y 2022.

Gracias a este campeonato, la Albirroja pisa fuerte en la cima histórica del fútbol masculino de la competencia, compartiendo el liderazgo con Colombia. El historial de medallas de oro se compone de la siguiente manera: Paraguay y Colombia con 3 medallas cada una, seguidos por Argentina con 2, Perú con 1 y Chile con 1.

Partido a partido: Así se gestó el campeonato

Fecha 1: Paraguay 2-1 Argentina (Goles: Junior Gamarra 59′, Pedro Zarza 66′ | Franco Domínguez 41′)

Fecha 2: Paraguay 2-0 Venezuela (Goles: Kevin Amarilla 36′, Eduardo Delmás 40′)

Fecha 3: Uruguay 1-1 Paraguay (Goles: Lautaro Navarro 6′ | José Buhring 48′)

Semifinal: Paraguay 1-0 Chile (Gol: Milan Freyres 90′+3′)

Final: Argentina 0-0 Paraguay (Penales: Argentina 4-5 Paraguay). Anotaron: Milan Freyres, Joaquín Bogarín, Amín Cristaldo, Rodrigo Vera y Mauro Coronel (Paraguay); Felipe Esquivel, Franco Domínguez, Thiago Pérez y Facundo Jainikoski (Argentina). Malogró: Leandro Olima (Argentina).