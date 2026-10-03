Recoleta y Libertad buscan redimirse en el césped sintético de Campo Grande

El “Canario” urge de oxígeno tras la tormenta

El presente de Recoleta FC es por demás delicado. El conjunto “canario” atraviesa una racha adversa de ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria, un bache profundo que se desató tras la dolorosa eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Boca Juniors.

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Si bien en la fecha pasada lograron frenar una sangría de siete derrotas al hilo tras igualar con el colista Sportivo San Lorenzo, el equipo sigue sin levantar cabeza. Aquella crisis estuvo a punto de cobrar el cargo del entrenador Jorge González Frutos, cuya renuncia no fue aceptada tras la caída ante Sportivo Trinidense en la décima ronda, pero conociendo la realidad recoletana, con la urgencia máxima de sumar ante uno de los animadores del certamen.

El Gumarelo lame sus heridas y apunta a la punta provisional

En la vereda opuesta, Libertad llega con los ánimos caldeados tras sufrir un duro cachetazo en el “clásico blanco y negro” ante Olimpia, tropiezo en el que el equipo comandado por Pablo “Vitamina” Sánchez le arrebató el liderazgo de la clasificación, en el inicio de la segunda rueda de la competencia.

El equipo dirigido por Nelson Haedo Valdez tiene una baja sensible: no podrá contar por los próximos tres partidos con su capitán, Álvaro Campuzano, quien vio la tarjeta roja directa en la derrota ante el franjeado. Pese a este panorama adverso, el Gumarelo saltará al césped sintético con la misión de reencontrarse con su mejor versión, ganar y adueñarse temporalmente de la cima, metiéndole presión a un Olimpia que cerrará la fecha el lunes ante Nacional.