Fútbol
03 de octubre de 2026 a la - 12:30

Guaraní vs. San Lorenzo: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Fernando Fernández, futbolista de Guaraní, celebra un gol en el partido ante Sportivo Luqueño por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Fernando Fernández, futbolista de Guaraní, celebra un gol en el partido ante Sportivo Luqueño por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

Guaraní y San Lorenzo disputan hoy el primer partido de la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Guaraní y San Lorenzo disputan hoy la fecha 13 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen de Francisco Arce, que pelea por el título, y el Rayadito de Pablo Fornasari, que lucha por la permanencia, juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio La Arboleda de la ciudad de Asunción. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: Daniel Vallejo eliminó a Mateo Berretini en el ATP de Tokio

Guaraní vs. San Lorenzo, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Guaraní vs. San Lorenzo, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. San Lorenzo: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 17:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • Chile: 16:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • El Salvador: 14:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 16:00 horas
  • Inglaterra: 21:00 horas
  • España: 22:00 horas
  • Bélgica: 22:00 horas
  • Marruecos: 21:00 horas
  • Sudáfrica: 22:00 horas

Guaraní vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Guaraní vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.