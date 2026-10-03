Guaraní vs. San Lorenzo: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Guaraní y San Lorenzo disputan hoy la fecha 13 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen de Francisco Arce, que pelea por el título, y el Rayadito de Pablo Fornasari, que lucha por la permanencia, juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio La Arboleda de la ciudad de Asunción. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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Guaraní vs. San Lorenzo: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 17:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Chile: 16:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- El Salvador: 14:00 horas
- México: 14:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
- Estados Unidos - Este: 16:00 horas
- Inglaterra: 21:00 horas
- España: 22:00 horas
- Bélgica: 22:00 horas
- Marruecos: 21:00 horas
- Sudáfrica: 22:00 horas
Guaraní vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
Guaraní vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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