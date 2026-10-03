Programa de las próximas dos rondas del Clausura 2026

La decimotercera fecha del torneo Clausura se abre este sábado con dos partidos y se cerrará el martes. Este domingo no habrá actividad debido a las elecciones municipales.

Lea más: La marcha del Clausura 2026

La decimocuarta ronda se abrirá el próximo sábado 10 y se extenderá hasta el lunes 12, mientras que la 15ª arrancará el viernes 16 y se completará el domingo 18.

La segunda competencia liguera de la temporada tiene como goleador al argentino Pablo Vegetti, de Cerro Porteño, con seis anotaciones. Con cinco se encuentran Hugo Adrián Benítez (Nacional), Hugo Iván Valdez (Nacional), Estivel Moreira (Ameliano) y Luis Abreu (Trinidense).