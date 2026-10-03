Fútbol
03 de octubre de 2026 a la - 10:37

Programa de las próximas dos rondas del Clausura 2026

Franco Alfonso (24 años), mediocampista ofensivo argentino de Olimpia.
Franco Alfonso (24 años), mediocampista ofensivo argentino de Olimpia.Club Olimpia

La central de nuestro balompié difundió el programa de los dos próximos capítulos del campeonato Clausura 2026, que lidera Olimpia.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La decimotercera fecha del torneo Clausura se abre este sábado con dos partidos y se cerrará el martes. Este domingo no habrá actividad debido a las elecciones municipales.

Lea más: La marcha del Clausura 2026

La decimocuarta ronda se abrirá el próximo sábado 10 y se extenderá hasta el lunes 12, mientras que la 15ª arrancará el viernes 16 y se completará el domingo 18.

Cartelera de las próximas dos fechas del campeonato Clausura 2026.
Cartelera de las próximas dos fechas del campeonato Clausura 2026.

La segunda competencia liguera de la temporada tiene como goleador al argentino Pablo Vegetti, de Cerro Porteño, con seis anotaciones. Con cinco se encuentran Hugo Adrián Benítez (Nacional), Hugo Iván Valdez (Nacional), Estivel Moreira (Ameliano) y Luis Abreu (Trinidense).