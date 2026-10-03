Recoleta FC vs. Libertad: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Libertad enfrenta hoy a Recoleta FC por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario de Jorge González, que busca mejorar el promedio, y el Gumarelo de Nelson Haedo Valdez, que desea retornar al triunfo para recuperar parcialmente la punta, juegan a las 19:15, hora de Paraguay, en el estadio Ricardo Gregor de la ciudad de Asunción. Dirige Carlos Paul Benítez con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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Recoleta FC vs. Libertad: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 19:15 horas
- Argentina: 19:15 horas
- Brasil: 19:15 horas
- Uruguay: 19:15 horas
- Chile: 18:15 horas
- Ecuador: 17:15 horas
- Colombia: 17:15 horas
- Perú: 17:15 horas
- Venezuela: 18:15 horas
- Bolivia: 18:15 horas
- El Salvador: 16:15 horas
- México: 16:15 horas
- Estados Unidos - Oeste: 15:15 horas
- Estados Unidos - Este: 18:15 horas
- Inglaterra: 23:15 horas
- España: 00:15 horas
- Bélgica: 00:15 horas
- Marruecos: 23:15 horas
- Sudáfrica: 00:15 horas
Recoleta FC vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
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Recoleta FC vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
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