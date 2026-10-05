Cerro Porteño vs. 2 de Mayo, por seguir en la pelea

El margen de error para Cerro Porteño es mínimo si pretende recuperar terreno perdido en el campeonato Clausura. El Ciclón deberá imponer su condición de local contra el 2 de Mayo, con el que se enfrenta en Barrio Obrero, a las 19:15, en la continuidad de la decimotercera ronda.

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Con una campaña que comprende 5 victorias, 2 empates y 5 derrotas, los azulgranas se encuentra en mitad de tabla para abajo, por lo que necesitan enlazar buenos resultados en busca de una remontada ciclónica para salvar el año en términos ligueros, aunque la eventual conquista de la Copa Paraguay le puede dar el paso a la Libertadores.

El Gallo norteño lideró buena parte del certamen, pero luego se fue cayendo. Necesita recuperar su mejor forma para seguir escalando en busca de una clasificación internacional, que es el objetivo propuesto, al contar con un promedio consolidado.

El entrenador Gustavo Costas esperan que el funcionamiento del elenco azulgrana vaya creciendo, teniendo en cuenta que el nivel ideal está aún distante.

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Con la salida del asesor técnico Diego Antonio Gavilán, el plantel “avícola” quedó a cargo exclusivo de Eduardo Ledesma, quien deberá demostrar sus “uñas de guitarrero” en el 2 de Mayo, al que llegó como ayudante de campo de Felipe Giménez “Felipep”, al que terminó desplazando del cargo en un confuso episodio.

Capitalinos y pedrojuaninos llevan tres cotejos en este 2026. El primero terminó 0-0 en el Corral, el segundo lo ganó el Ciclón como local 3-0, mientras que en el tercero, ya correspondiente a este torneo, el Gallo norteño fue el triunfador por 2-1.