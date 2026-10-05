Libertad derrota a Recoleta y es líder provisorio del Clausura 2026

Con mucha entrega y una dosis de fortuna, siempre necesaria para salir adelante, Libertad venció a Recoleta FC por 2-1 sobre el césped sintético del Independiente de Campo Grande. El Guma llegó a 26 puntos y supera por uno a Olimpia, que este martes juega con Nacional en Sajonia (19:15).

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Una etapa, muchas emociones. El partido entre Recoleta y Libertad se disputó el viernes. Con el marcador de 1-1, el temporal impidió la continuidad del juego en su fracción complementaria.

La reanudación se dio este lunes, a las 10:00. En los instantes iniciales, el equipo de Nelson Haedo Valdez pudo inclinar la balanza a su favor y sostener la ventaja.

Robert Rojas conectó con un frentazo un tiro de esquina. El balón dio en el brazo de Brahian Vidal Ferreira, probablemente el mejor jugador amarillo. Penal claro transformado en gol con disparo colocado del “Rayo”, Elvio Vera.

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La mala racha del Canario se extiende. No es que juegue mal; simplemente no liga. Es un elenco dinámico, con poder ofensivo, pero poco efectivo. El cambio de ritmo de Brahian Vidal es impresionante. En el otro carril, el joven Manuel Shupp también se mostró desequilibrante. La cuestión pasaba por la puntada final.

El centroatacante gumarelo Gustavo Aguilar fue expulsado por doble amonestación. A través de VAR se detectó que en la segunda tarjeta no cometió falta alguna por lo que se le levantó el castigo y siguió en campo. Mediante la tecnología fueron corregidos algunos errores.

“Reco” ejerció presión, buscó por todos los medios el empate, pero no lo consiguió, por lo que Libertad terminó ganando, con lo justo. La importancia de sumar de a tres para pasar al frente de las posiciones.

Nuevamente la lluvia, esta vez menos intensa, conspiró contra el espectáculo, ya que el empastado artificial se vio afectado por la precipitación pluvial. El desgaste físico de los protagonistas fue mayor.

Detalles del partido

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Julio Aranda y Guido Miranda. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Édgar Galeano. AVAR: Milciades Saldívar.

Recoleta FC: Óscar Toledo; Facundo Echeguren (81’ Claudio Figueredo), Marcos Pereira, Lucas Monzón y Pedro Ríos (81’ Paul Charpentier); Wilfrido Báez (ST Manuel Schupp), Juan Alexander Franco (81’ Claudio Garay), Ronal Domínguez (70’ José Espínola) y Brahian Vidal Ferreira; Aldo Walmor González y Renzo Martino. D.T.: Jorge González Frutos.

Libertad: Rodrigo Morínigo; Gilberto Flores (83’ Hugo Fernández), Robert Rojas, Nicolás Freire (ST Thiago Fernández) y Néstor Giménez; Iván Franco (63’ Joaquín Bogarín), Federico Carrizo, Lucas Sanabria y Marcelo Fernández (ST Rodrigo Villalba); Elvio Vera (88’ Christian Martínez) y Gustavo Aguilar. D.T.: Nelson Haedo Valdez.

Goles: 3′ y 52’ Elvio Vera, el segundo de penal (L); 18′ Aldo González (R).

Amonestados: 12′ Wilfrido Báez y 66’ Ronal Domínguez (R); 45′ Robert Rojas y 72’ Gustavo Aguilar (L).

Tiros de esquina: Recoleta 11 (1 en el PT)-Libertad 5 (0).