Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 13 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Triki de José Arrúa, sexto a 5 puntos de Olimpia, y el Auriazul de Lucas Barrios, que busca mejorar el promedio, juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa. Dirige Alipio Colmán con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 17:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Chile: 16:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- El Salvador: 14:00 horas
- México: 14:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
- Estados Unidos - Este: 16:00 horas
- Inglaterra: 21:00 horas
- España: 22:00 horas
- Bélgica: 22:00 horas
- Marruecos: 21:00 horas
- Sudáfrica: 22:00 horas
Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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