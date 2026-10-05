Trinidense vs. Luqueño, choque de auriazules en Villa Elisa

El choque entre los auriazules Trinidense y Luqueño se desarrollará en el estadio Luis Alfonso Giagni de Sol de América, a las 17:00.

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El enfrentamiento se cumple en Villa Elisa por razones de seguridad, teniendo en cuenta que el escenario Martín Torres, ubicado en Santísima Trinidad, cuenta con una sola entrada principal y por ese motivo no puede albergar cotejos contra rivales de buena convocatoria.

Si bien el elenco popular luqueño se encuentra en la parte baja, tanto del torneo Clausura como del promedio, el paso a los cuartos de final de la Copa Paraguay supone un refuerzo anímico más importante, sobre todo teniendo en cuenta el rival al que dejó fuera de carrera, Olimpia, el más ganador de nuestro fútbol.

Para los dirigidos por Lucas Barrios, los puntos en juego son trascendentales para ir espantando los fantasmas del descenso para luego apuntar a objetivos superiores, como llegar a las instancias finales de la Copa de Todos, por la que enfrentarán a Recoleta FC, en cuartos.

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Con un elenco mucho más consolidado, la Cruz amarilla aparece como candidata a ganar este partido, teniendo en cuenta el proceso de más de un lustro que lleva bajo la orientación técnica de José Gabriel Arrúa.

En el primer partido del año entre los auriazules se dio un empate de 1-1. En el segundo, Luqueño se impuso por 2-1 (torneo Apertura), mientras que en el tercero, ya en este certamen Clausura, “Triqui” goleó por 4-1. El historial general de confrontaciones es favorable a Luqueño, que totaliza 91 temporadas en Primera, contra 8 de Trinidense.