Ameliano recibe en Villeta al urgido Rubio Ñu

El estadio La Fortaleza de Villeta, situado en la compañía Naranjaisy, recibirá este martes el partido entre Sportivo Ameliano y Rubio Ñu, a las 17:00.

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Las fechas pasan y el Laureado de Santísima Trinidad sigue en la zona de descenso, en un hecho que genera una gran preocupación en La Arboleda.

Con una escuadra consolidada, la V azulada es candidata a ganar el partido, aunque deberá lidiar con un urgido adversario que desea abandonar la zona roja y necesita enlazar resultados positivos.

Será un choque de entrenadores argentinos. El “Pistolero” Roberto Nanni hace sus primeras armas como conductor en el profesionalismo y le está yendo bien. Al experimentado Javier Torrente le está costando enderezar el rumbo del conjunto albiverde.

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El principal error del club de Santísima Trinidad pasó en la conformación de su plantilla y en la elección de los técnicos, a juzgar por los resultados. Ascendió de la mano de Héctor Marecos, inició el presente ciclo con Gustavo Eliseo Morínigo, tuvo el interinato de Roberto Acuña y Miguel Pavani, luego vino Felipe Giménez “Felipep”. Ninguno de los profesionales pudo conformar un elenco sólido, capaz de situarse al menos en la zona media de la tabla.

En el torneo Apertura, se dio un empate de 2-2 entre albiverdes y albiazules, más un triunfo por 2-1 de Ameliano. En el Clausura se registró una igualdad de 1-1.