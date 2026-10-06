Olimpia debe sumar contra Nacional para recuperar la punta del Clausura

El plato principal de la decimotercera fecha del campeonato Clausura es el partido que sostendrán este martes Olimpia y Nacional, en el Defensores del Chaco, a las 19:15.

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El Decano tiene 25 puntos, uno menos que Libertad, que lo superó con la victoria lograda el lunes contra Recoleta por 2-1. Para volver a situarse en la cima, el equipo dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez deberá emplearse a fondo contra un rival complicado.

El gigante del barrio Mariscal López cuenta con bajas sensibles, como la del capitán Richard Ortiz, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, el golero Gastón Olveira, quien se encuentra el servicio de la selección nacional, y el talentoso Bernardo Romeo Benítez, quien presenta una lesión muscular.

La Academia tampoco puede presentar su máximo potencial, ya que Santiago Rojas y Hugo Adrián Benítez participan de la gira estadounidense con la selección. Además, los defensores Juan Segundo Feliú y Thomas Gutiérrez se encuentran bajo cuidado médico.

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El Expreso viene de recibir un duro golpe, con la eliminación de la Copa Paraguay a manos del Sportivo Luqueño, que lo derrotó en penales. Ahora se centra en el Clausura, con el objetivo de cerrar el año liguero de manera victoriosa, teniendo en cuenta que fue campeón del Apertura.

La campaña franjeada comprende 8 victorias, 1 empate y 3 derrotas. La marca tricolor es de 6 triunfos, 4 igualdades y 2 caídas.

En los partidos animados en la temporada, Olimpia se impuso en dos oportunidades (2-1 y 3-0), mientras que Nacional ganó en una ocasión (2-0).