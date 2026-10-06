Olimpia vs. Nacional: decimotercera fecha del Clausura 2026 en vivo

El conjunto dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez llega a este compromiso con 25 unidades, obligado a sumar de a tres para recuperar el liderato absoluto. Ese primer puesto fue tomado transitoriamente por Libertad este lunes, luego de su victoria por 2-1 frente a Recoleta FC, metiéndole presión al Decano en la lucha por el título. Sin embargo, enfrente tendrá a una complicada Academia que siempre sabe complicar a los grandes.

El Franjeado afronta este duelo tras un duro golpe anímico: la reciente eliminación de la Copa Paraguay a manos del Sportivo Luqueño en la tanda de penales. Con el foco ya puesto exclusivamente en el Clausura, el objetivo de Olimpia es cerrar el año levantando el trofeo local, recordando que ya se consagró campeón en el Torneo Apertura, lo que coronaría una temporada redonda a nivel domestico.

Olimpia vs. Nacional: minuto a minuto en vivo

Olimpia debe sumar contra Nacional para recuperar la punta del Clausura

Olimpia enfrenta este martes a Nacional en Sajonia, a las 19:15, con la necesidad de sumar para recuperar el primer puesto del Clausura, del que fue desplazado por Libertad, con su triunfo del lunes por 2-1 sobre Recoleta FC.

Olimpia vs. Nacional: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Olimpia enfrenta hoy a Nacional por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Braian Romero: lesionado y baja por 15 días en Olimpia

Braian Romero sufrió una lesión muscular y estará fuera de las canchas por unas dos semanas.

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La sorpresa en el probable once de Olimpia frente a Nacional

Olimpia enfrenta el martes a Nacional en un partido clave por el torneo Clausura 2026. ‘Vitamina’ confirma hoy la alineación: En el probable, incluyó a un jugador que ni siquiera ingresó en Copa Paraguay.

Cuáles fueron las declaraciones de Gustavo Alfaro que generaron enojo en Olimpia

La selección de Paraguay cerró la Fecha FIFA con un triunfo 1-0 sobre Colombia. En la conferencia de prensa, Gustavo Alfaro realizó una declaración que cayó muy mal en Olimpia.

Derlis López, el elegido para pitar el “plato fuerte” de la Fecha 13

La Asociación Paraguaya de Fútbol oficializó a las autoridades que impartirán justicia en la decimotercera jornada del Torneo Clausura 2026, que reserva su plato más suculento para el cierre, con un duelo directo en la cumbre que puede sacudir la tabla de posiciones.