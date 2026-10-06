Fútbol
06 de octubre de 2026 a la - 17:51

Olimpia vs. Nacional: decimotercera fecha del Clausura 2026 en vivo

La decimotercera fecha del Torneo Clausura 2026 tiene su plato fuerte esta noche en el estadio Defensores del Chaco. Olimpia y Nacional se medirán desde las 19:15.

Por Arnaldo Benítez
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El conjunto dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez llega a este compromiso con 25 unidades, obligado a sumar de a tres para recuperar el liderato absoluto. Ese primer puesto fue tomado transitoriamente por Libertad este lunes, luego de su victoria por 2-1 frente a Recoleta FC, metiéndole presión al Decano en la lucha por el título. Sin embargo, enfrente tendrá a una complicada Academia que siempre sabe complicar a los grandes.

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El Franjeado afronta este duelo tras un duro golpe anímico: la reciente eliminación de la Copa Paraguay a manos del Sportivo Luqueño en la tanda de penales. Con el foco ya puesto exclusivamente en el Clausura, el objetivo de Olimpia es cerrar el año levantando el trofeo local, recordando que ya se consagró campeón en el Torneo Apertura, lo que coronaría una temporada redonda a nivel domestico.

Olimpia vs. Nacional: minuto a minuto en vivo

Olimpia debe sumar contra Nacional para recuperar la punta del Clausura

Olimpia enfrenta este martes a Nacional en Sajonia, a las 19:15, con la necesidad de sumar para recuperar el primer puesto del Clausura, del que fue desplazado por Libertad, con su triunfo del lunes por 2-1 sobre Recoleta FC.

Gustavo Vargas y David Josué Colmán, durante el partido de la primera rueda entre Nacional y Olimpia, en La Visera, con triunfo de los tricolores por 2-0.
Gustavo Vargas y David Josué Colmán, durante el partido de la primera rueda entre Nacional y Olimpia, en La Visera, con triunfo de los tricolores por 2-0.

Olimpia vs. Nacional: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Olimpia enfrenta hoy a Nacional por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Roque Santa Cruz (24), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Roque Santa Cruz (24), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Braian Romero: lesionado y baja por 15 días en Olimpia

Braian Romero sufrió una lesión muscular y estará fuera de las canchas por unas dos semanas.

El delantero argentino Braian Ezequiel Romero (35 años), tuvo en la derrota ante Libertad su estreno oficial con la camiseta de Olimpia.
El delantero argentino Braian Ezequiel Romero (35 años), tuvo en la derrota ante Libertad su estreno oficial con la camiseta de Olimpia.

La sorpresa en el probable once de Olimpia frente a Nacional

Olimpia enfrenta el martes a Nacional en un partido clave por el torneo Clausura 2026. ‘Vitamina’ confirma hoy la alineación: En el probable, incluyó a un jugador que ni siquiera ingresó en Copa Paraguay.

El paraguayo Rubén Lezcano, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
El paraguayo Rubén Lezcano, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Cuáles fueron las declaraciones de Gustavo Alfaro que generaron enojo en Olimpia

La selección de Paraguay cerró la Fecha FIFA con un triunfo 1-0 sobre Colombia. En la conferencia de prensa, Gustavo Alfaro realizó una declaración que cayó muy mal en Olimpia.

El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, en la conferencia de prensa posterior a la victoria de la selección paraguaya en un partido frente a Colombia por la Fecha FIFA en el estadio Sports Illustrated, en RB New Jersey, Estados Unidos.
El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, en la conferencia de prensa posterior a la victoria de la selección paraguaya en un partido frente a Colombia por la Fecha FIFA en el estadio Sports Illustrated, en RB New Jersey, Estados Unidos.

Derlis López, el elegido para pitar el “plato fuerte” de la Fecha 13

La Asociación Paraguaya de Fútbol oficializó a las autoridades que impartirán justicia en la decimotercera jornada del Torneo Clausura 2026, que reserva su plato más suculento para el cierre, con un duelo directo en la cumbre que puede sacudir la tabla de posiciones.

Derlis López pitará el duelo directo por el liderazgo de la clasificación que sostendrán Olimpia y Nacional, en el cierre de la decimotercera ronda del torneo Clausura 2026.
Derlis López pitará el duelo directo por el liderazgo de la clasificación que sostendrán Olimpia y Nacional, en el cierre de la decimotercera ronda del torneo Clausura 2026.