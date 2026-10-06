Olimpia vs. Nacional: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Olimpia enfrenta a Nacional en el cierre de la fecha 13 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que busca recuperar la punta de la clasificación, y el Tricolor de Víctor Bernay, que quiere alcanzar el segundo lugar de la tabla, juegan a las 19:15, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Dirige Derlis López con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Olimpia vs. Nacional: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:15 horas

Argentina: 19:15 horas

Brasil: 19:15 horas

Uruguay: 19:15 horas

Chile: 18:15 horas

Ecuador: 17:15 horas

Colombia: 17:15 horas

Perú : 17:15 horas

Venezuela: 18:15 horas

Bolivia : 18:15 horas

El Salvador: 16:15 horas

México: 16:15 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:15 horas

Estados Unidos - Este: 18:15 horas

Inglaterra: 23:15 horas

España: 00:15 horas

Bélgica: 00:15 horas

Marruecos: 23:15 horas

Sudáfrica: 00:15 horas

Olimpia vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

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Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

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