Cerro Porteño: ¿A cuántos puntos quedó de Libertad y que pasaría si Olimpia gana?

Cerro Porteño volvió a perder, esta vez de local y frente al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. El Ciclón, que jugó nuevamente mal y acabó abucheado por el público, cayó 2-0 contra un rival que no ganaba hace cuatro partidos y quedó prácticamente fuera de la pelea por el torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay.

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Los dirigidos por Gustavo Costas, que en la ronda pasada fueron superados por Sportivo Trinidense (1-2) en Itauguá, quedaron a 9 puntos del líder provisorio Libertad: el Gumarelo suma 26, mientras que el Azulgrana, octavo en la tabla de posiciones, está con 17. Pero la diferencia puede aumentar si Olimpia gana en el cierre de la fecha 13.

El Decano está tercero con 25 puntos, a 1 del Repollero, y enfrenta a Nacional, quinto con 22. El Franjeado y el Tricolor juegan hoy a las 19:15, hora de nuestro país, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. En caso de un triunfo, el Rey de Copas llegará a 28 y ampliará a ¡11! la brecha contra el conjunto de Barrio Obrero.

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La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026