Fútbol
07 de octubre de 2026 a la - 14:04

Fecha 14 del Clausura, entre el sábado y el lunes

El estadio La Arboleda, ubicado en el capitalino barrio Santísima Trinidad, albergará el domingo el partido entre Rubio Ñu y Olimpia, fijado para las 17:00.
El estadio La Arboleda, ubicado en el capitalino barrio Santísima Trinidad, albergará el domingo el partido entre Rubio Ñu y Olimpia, fijado para las 17:00.Gentileza

La decimocuarta ronda del Clausura 2026 se abrirá sábado 10 y se cerrará el lunes 12, con el desarrollo de dos partidos por día.

Por ABC Color
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Se viene un nuevo capítulo del campeonato Clausura 2026, el decimocuarto. La competencia tiene como líderes a los albinegros Olimpia y Libertad.

Lea más: Olimpia rescata un empate ante Nacional y comparte la cima con Libertad

Tres enfrentamientos de la ronda se disputarán en Asunción, dos en el departamento Central (San Lorenzo e Itauguá) y uno en Amambay (Pedro Juan Caballero).

El programa

Sábado, 17:00 horas: San Lorenzo vs. Sportivo Trinidense, en el estadio Gunther Vogel.

Sábado, 19:20: Luqueño vs. Cerro Porteño, en el Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá.

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Domingo, 17:00: Rubio Ñu vs. Olimpia, en La Arboleda.

Domingo, 19:20: Libertad vs. Guaraní, en La Huerta.

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Lunes, 17:00: 2 de Mayo vs. Ameliano, en el Río Parapití.

Lunes, 19:20: Nacional vs. Recoleta FC, en el Arsenio Erico.

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