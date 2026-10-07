Fecha 14 del Clausura, entre el sábado y el lunes

Se viene un nuevo capítulo del campeonato Clausura 2026, el decimocuarto. La competencia tiene como líderes a los albinegros Olimpia y Libertad.
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Tres enfrentamientos de la ronda se disputarán en Asunción, dos en el departamento Central (San Lorenzo e Itauguá) y uno en Amambay (Pedro Juan Caballero).
El programa
Sábado, 17:00 horas: San Lorenzo vs. Sportivo Trinidense, en el estadio Gunther Vogel.
Sábado, 19:20: Luqueño vs. Cerro Porteño, en el Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá.
Domingo, 17:00: Rubio Ñu vs. Olimpia, en La Arboleda.
Domingo, 19:20: Libertad vs. Guaraní, en La Huerta.
Lunes, 17:00: 2 de Mayo vs. Ameliano, en el Río Parapití.
Lunes, 19:20: Nacional vs. Recoleta FC, en el Arsenio Erico.