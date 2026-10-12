2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

2 de Mayo y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 14 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Gallo de Eduardo Ledesma, que puede escalar a la punta, y la V Azulada, que lucha por un boleto continental, juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Dirige Alipio Comán con VAR de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 17:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Chile: 16:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- El Salvador: 14:00 horas
- México: 14:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
- Estados Unidos - Este: 16:00 horas
- Inglaterra: 21:00 horas
- España: 22:00 horas
- Bélgica: 22:00 horas
- Marruecos: 21:00 horas
- Sudáfrica: 22:00 horas
2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.