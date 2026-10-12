2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

2 de Mayo y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 14 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Gallo de Eduardo Ledesma, que puede escalar a la punta, y la V Azulada, que lucha por un boleto continental, juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Dirige Alipio Comán con VAR de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú : 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia : 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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