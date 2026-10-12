La tabla del torneo Clausura: Olimpia puntero, Libertad escolta y a cuánto quedó Cerro Porteño

Olimpia continúa en el primer lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano empató sin goles con Rubio Ñu en La Arboleda por la fecha 15, pero terminó el domingo como puntero a causa del 2-2 de Libertad con Guaraní en La Huerta. Pero de igual forma, el liderato del vigente campeón está condicionado.

Lea más: Video: El gol de Robert Morales en el empate de Pumas

El Franjeado suma 27 unidades, el mismo puntaje que el Gumarelo, que por diferencia de goles ocupa el segundo puesto de la clasificación. La ventaja del Rey de Copas sobre los demás perseguidores está así: 2 puntos con relación a 2 de Mayo; 3 con respecto a Sportivo Trinidense; 4 con Nacional; 5 con Guaraní y 7 con Cerro Porteño.

La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 de Paraguay

Olimpia 27 puntos

Libertad 27 puntos

2 de Mayo 25 puntos

Sportivo Trinidense 24 puntos

Nacional 23 puntos

Guaraní 22 puntos

Cerro Porteño 20 puntos

Sportivo Ameliano 18 puntos

Sportivo Luqueño 13 puntos

Rubio Ñu 13 puntos

Recoleta FC 8 puntos

San Lorenzo 4 puntos

Olimpia puede ceder la punta: ¿Qué equipo sería el nuevo puntero?

Olimpia puede ceder este lunes el liderato del certamen. En una jornada que cierra la fecha, 2 de Mayo recibe a Sportivo Ameliano en el Río Parapití (17:00). El Gallo de Eduardo Ledesma, que en la ronda pasada cortó una racha de cuatro encuentros sin ganar al superar 2-0 a Cerro Porteño en La Nueva Olla, ascendería a la cima si derrota a la V Azulada.

El Ciclón de Barrio Obrero, que goleó 3-0 a Sportivo Luqueño y volvió al triunfo luego de dos derrotas seguidas en el campeonato, logró descontar dos puntos y revive en la pelea por el título. El Azulgrana llegó a 20 unidades y quedó a 7 de la punta cuando restan 24 por disputar, incluyendo el superclásico y los duelos antes Libertad, Nacional y Guaraní.

Nacional puede acortar la diferencia: ¿A cuánto quedaría de Olimpia?

Nacional puede reducir la desventaja de puntos en el último cotejo de la ronda: el Albo de Vïctor Bernay recibe a Recoleta FC (19:20) en el Arsenio Erico y en caso de ganar, llega a 26 y queda a 1 punto de Olimpia y Libertad. La Academia, eliminado de la Copa Paraguay 2026, suma dos empates seguidos: 1-1 con Sportivo Ameliano y ante el Decano.