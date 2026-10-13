El titular que recupera Pablo Vitamina Sánchez en Olimpia: ¿Juega vs. 2 de Mayo?

Olimpia recibe al puntero del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo por la fecha 15. El Decano, que depende de sí, está obligado a ganar para recuperar la cima de la tabla de posiciones en la búsqueda del bicampeonato de Liga. El partido frente a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, que lidera con 1 punto de ventaja, será el sábado 17 de octubre, a las 19:20, en el Defensores del Chaco.

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A cuatro días del encuentro ante el Gallo norteño de Eduardo Ledesma, el entrenador Pablo ‘Vitamina’ Sánchez recupera a un titular: Romeo Benítez. El futbolista de 23 años estuvo ausente en las últimas dos presentaciones del Franjeado a causa de una lesión muscular: el empate 1-1 con Nacional en Sajonia y la paridad sin goles con Rubio Ñu en Santísima Trinidad.

Romeo Benítez: 12 partidos y 2 goles en Liga

Romeo Benítez recibió el alta médica y entrenó a la par del plantel en la sesión matutina de este martes en la Villa Olimpia. El plan del técnico argentino es contar con el ex Athletico Paranaense, que disputó 12 de los 14 juegos del Rey de Copas en el campeonato. El ofensivo suma 2 goles en el certamen: uno en el 5-0 vs. Rubio Ñu y otro en el 3-0 vs. Sportivo Luqueño.