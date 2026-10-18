Cerro Porteño necesita mejorar su imagen contra Ameliano

Con una campaña de seis victorias, dos empates y seis derrotas, Cerro Porteño se encuentra lejos del protagonismo deseado por su afición en el campeonato Clausura 2026. Este domingo juega contra el Sportivo Ameliano, a las 17:00, en Barrio Obrero, en una prueba que debe ser superada por el equipo de Gustavo Costas.

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Clasificado a las semifinales de la Copa Paraguay “arañando”, en los penales contra el descendido San Lorenzo, “la mitad más uno” necesita levantar sus acciones si pretende conquistar por primera vez la Copa de Todos. Lidiará contra Sol de América, actualmente en la División Intermedia, que lo eliminó en dos oportunidades.

La V azulada se presenta como un rival de cuidado para los azulgranas. En la primera rueda obtuvo en Villeta su primera victoria en Liga sobre Cerro Porteño 1-0. En el Apertura se dio una victoria cerrista 1-0, en La Visera de Nacional, y un empate de 1-1 en la Olla.

Una propuesta por demás atractiva, debido a la importancia de los puntos. Si bien el elenco popular está alejado de la punta, su historia le exige demostrar un mejor fútbol, más aún teniendo como objetivo la clasificación a la Copa Libertadores, a través de la Copa Paraguay, que eventualmente podría servir de consuelo.