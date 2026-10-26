Fútbol
26 de octubre de 2026 - 13:22

Permanencia: Rubio Ñu se encuentra al borde del abismo

Formación de Rubio Ñu, con la vestimenta en adhesión a la campaña Octubre Rosa, con el objetivo de fomentar la detección temprana del cáncer de mama.
Formación de Rubio Ñu, con la vestimenta en adhesión a la campaña Octubre Rosa, con el objetivo de fomentar la detección temprana del cáncer de mama.AFP

Rubio Ñu se encuentra cada vez más comprometido con el promedio. Para mantenerse en Primera, debería ganar casi la totalidad de los juegos que le quedan: una misión por demás complicada.

Por ABC Color
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Con el Sportivo San Lorenzo descendido con mucha anticipación, queda por dilucidarse cuál es el segundo club en caer a la División Intermedia.

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Rubio Ñu, campeón del torneo de la segunda categoría 2025, se encuentra en una situación muy complicada, quedando distante de sus adversarios en la lucha por la permanencia, Sportivo Luqueño y Recoleta FC.

Esta placa demuestra la complicada situación de Rubio Ñu, que está 12 puntos abajo en la lucha por la permanencia, a falta de 18 en disputa.
Esta placa demuestra la complicada situación de Rubio Ñu, que está 12 puntos abajo en la lucha por la permanencia, a falta de 18 en disputa.

San Lorenzo acumuló apenas 19 puntos en 38 partidos; Rubio Ñu y Luqueño llevan cosechados 36, pero los auriazules son beneficiados con el promedio, al dividir por tres temporadas.

Si bien Recoleta FC sigue en el mapa de “descendibles”, es muy difícil que el Canario pierda la categoría.

El Laureado, Rubio Ñu, jugará el viernes el clásico de Trinidad contra el Sportivo Trinidense, en el estadio Martín Torres, a las 19:30.

Luqueño lidiará con Nacional el sábado, en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:30, mientras que Recoleta jugará con Ameliano, en el Independiente de Campo Grande, a las 17:00.