Permanencia: Rubio Ñu se encuentra al borde del abismo

Con el Sportivo San Lorenzo descendido con mucha anticipación, queda por dilucidarse cuál es el segundo club en caer a la División Intermedia.

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Rubio Ñu, campeón del torneo de la segunda categoría 2025, se encuentra en una situación muy complicada, quedando distante de sus adversarios en la lucha por la permanencia, Sportivo Luqueño y Recoleta FC.

San Lorenzo acumuló apenas 19 puntos en 38 partidos; Rubio Ñu y Luqueño llevan cosechados 36, pero los auriazules son beneficiados con el promedio, al dividir por tres temporadas.

Si bien Recoleta FC sigue en el mapa de “descendibles”, es muy difícil que el Canario pierda la categoría.

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El Laureado, Rubio Ñu, jugará el viernes el clásico de Trinidad contra el Sportivo Trinidense, en el estadio Martín Torres, a las 19:30.

Luqueño lidiará con Nacional el sábado, en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:30, mientras que Recoleta jugará con Ameliano, en el Independiente de Campo Grande, a las 17:00.