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Fútbol
03 de noviembre de 2026 - 01:00

Nacional, por acercarse a la cima ante el descendido San Lorenzo

Estadio Arsenio Erico, ubicado en el capitalino Barrio Obrero, sede del partido entre Nacional y San Lorenzo, fijado para las 19:30.
Estadio Arsenio Erico, ubicado en el capitalino Barrio Obrero, sede del partido entre Nacional y San Lorenzo, fijado para las 19:30.

Nacional enfrenta este martes en La Visera al descendido San Lorenzo, a las 19:30, con el objetivo de ganar y acercarse al líder del torneo Clausura, Olimpia, que le lleva cuatro puntos de ventaja.

Por ABC Color
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El estadio Arsenio Erico albergará este martes del partido entre Nacional y Sportivo San Lorenzo, a las 19:30, por la decimoctava fecha del campeonato Clausura.

Lea más: El capítulo 18 del torneo Clausura 2026 se desarrolla entre semana

Los dos equipos vienen de ganar. Que la Academia sume de a tres no es una sorpresa, pero que el descendido Rayadito haya ganado es una novedad, más aún teniendo en cuenta el rival al que derrotó: Libertad.

Los tricolores despliegan un fútbol dinámico, a veces contundente, como contra Luqueño, al que convirtieron tres goles en la primera etapa, para luego administrar la ventaja en la segunda.

San Lorenzo tiene la misión de cerrar la temporada de retorno a la máxima categoría de manera digna, aunque su potencial es limitado para pretender enlazar triunfos. Ya en el primer semestre hipotecó su permanencia y apenas arrancado el segundo se decretó matemáticamente su regreso a la División Intermedia.

La victoria contra Luqueño mejoró en ambiente en La Visera, en la que el entrenador Víctor Bernay fue duramente criticado por la afición tras la caída ante Trinidense, desatando la reacción del profesional argentino.

En cuanto a los choques entre nacionalófilos y sanlorenzanos en este 2026, la Academia ganó 1-0 en el Apertura de local y se dio un empate 0-0 en el Gunther Vogel, en la rueda de las revanchas. En el Clausura, los tricolores golearon 3-0 en la Ciudad Universitaria.

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