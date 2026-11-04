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Fútbol
04 de noviembre de 2026 - 07:54

La APF eliminó a Ueno de redes, pero no del nombre del estadio

La Asociación Paraguaya de Fútbol eliminó a Ueno Bank de los posteos de redes sociales, pero mantiene la denominación del estadio con la marca.

Por ABC Color
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La resolución de Ueno Bank, iniciada en la madrugada del martes por el Banco Central del Paraguay, también repercute en el deporte nacional, incluyendo el fútbol. La entidad bancaria es sponsor de los grandes del fútbol paraguayo y de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Lea más: ¡Jugadores de la selección paraguaya demandarán a Ueno Bank!

Debido a esta situación, APF decidió eliminar a Ueno de las publicaciones realizadas en las redes sociales sobre el torneo Clausura 2026: anuncio de partidos, designaciones arbitrales, seguimiento de los encuentros y tablas.

La publicación de la APF con Ueno Bank en la tabla de resultados

La APF y el posteo con Ueno Bank en la placa.
La APF y el posteo con Ueno Bank en la placa.

La APF mantiene la denominación de Ueno Defensores del Chaco

Pero a diferencia de los posteos, el ente rector del fútbol paraguayo mantiene hasta el momento la denominación del estadio en Ueno Defensores del Chaco como también la publicidad en el exterior e interior del escenario.

La mantiene mantiene la denominación de Ueno Defensores del Chaco.
La mantiene mantiene la denominación de Ueno Defensores del Chaco.

La APF estudia jurídicamente que acciones ejecutar con respecto al contrato que tiene con Ueno Bank. El organismo y la entidad bancaria habían firmado en 2023 un vínculo hasta agosto de 2027 a cambio de unos US$ 12.000.000.

Lea más: Camilo y el caso Ueno Bank: “Me preocupa el Rally del Paraguay”

La publicación de la APF sin Ueno Bank en la tabla de los partidos

La APF eliminó a Ueno Bank de las publicaciones en las placas.
La APF eliminó a Ueno Bank de las publicaciones en las placas.

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