La APF eliminó a Ueno de redes, pero no del nombre del estadio

La resolución de Ueno Bank, iniciada en la madrugada del martes por el Banco Central del Paraguay, también repercute en el deporte nacional, incluyendo el fútbol. La entidad bancaria es sponsor de los grandes del fútbol paraguayo y de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

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Debido a esta situación, APF decidió eliminar a Ueno de las publicaciones realizadas en las redes sociales sobre el torneo Clausura 2026: anuncio de partidos, designaciones arbitrales, seguimiento de los encuentros y tablas.

La publicación de la APF con Ueno Bank en la tabla de resultados

La APF mantiene la denominación de Ueno Defensores del Chaco

Pero a diferencia de los posteos, el ente rector del fútbol paraguayo mantiene hasta el momento la denominación del estadio en Ueno Defensores del Chaco como también la publicidad en el exterior e interior del escenario.

La APF estudia jurídicamente que acciones ejecutar con respecto al contrato que tiene con Ueno Bank. El organismo y la entidad bancaria habían firmado en 2023 un vínculo hasta agosto de 2027 a cambio de unos US$ 12.000.000.

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La publicación de la APF sin Ueno Bank en la tabla de los partidos