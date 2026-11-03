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ABC Motor
03 de noviembre de 2026 - 12:44

Camilo Pérez y el caso Ueno Bank: “Soy honesto y me preocupa el Rally del Paraguay”

El Rally del Paraguay 2026 realizó la partida simbólica en el Sambódromo de Encarnación.
El Rally del Paraguay 2026 realizó la partida simbólica en el Sambódromo de Encarnación.Fernando Romero, ABC Color

Camilo Pérez expresó estar preocupado por la tercera edición del Rally del Paraguay.

Por Darío Ibarra
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Ueno Bank está en proceso de resolución, iniciado por el Banco Central de Paraguay (BCP) debido a la falta de solvencia, y los fondos de la entidad están congelados por hasta 15 días. Camilo Pérez, quien adelantó que el Comité Olímpico Paraguayo “no tiene problema”, reveló que está preocupado por la tercera edición del Rally del Paraguay.

Lea más: Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora

Ueno Bank abona US$ 3.900.000 por edición y la de 2027 es la última del contrato original de tres años firmado con la promotora del Mundial de Rally. “Soy honesto y me preocupa es el rally. Cada año ellos son main sponsor del rally y tendríamos que salir a buscar para el año que viene, estamos en pleno contrato también”, señaló el presidente del COP.

Los pilotos y equipos del Rally del Paraguay 2026 en las pruebas libes oficiales en un tramo de 5,6 kilómetros en la ciudad de Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa, Paraguay.
Los pilotos y equipos del Rally del Paraguay 2026 en las pruebas libes oficiales en un tramo de 5,6 kilómetros en la ciudad de Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa, Paraguay.

¿Cuándo es la próxima edición del Rally del Paraguay?

“Vamos a dejar que pase unos días, quince días un mes y ponernos a trabajar para ver cuál es la situación”, aclaró Pérez, quien anunció que con el problema de Ueno Bank, deben buscar nuevos patrocinadores para cubrir el monto que requiere el evento, que el próximo año cambió de fecha y será del 21 al 24 de octubre, en el Departamento de Itapúa.

Lea más: Camilo y cómo queda el COP con Ueno: “Con nosotros no..."”

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