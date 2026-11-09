ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol
09 de noviembre de 2026 - 19:14

Rubio Ñu rescata un empate en San Lorenzo, pero no evita el descenso a la Intermedia

Rodrigo Ruiz Díaz, en cuclillas, lamenta el empate mientras se acercan al consuelo Rodrigo Rojas y Octavoo Alfonso. Rubio Ñu desciende a la Intermedia.
Rodrigo Ruiz Díaz, en cuclillas, lamenta el empate mientras se acercan al consuelo Rodrigo Rojas y Octavoo Alfonso. Rubio Ñu desciende a la Intermedia.

San Lorenzo y Rubio Ñu igualaron 2-2 en el estadio Gunther Vogel, por la 19ª fecha del torneo Clausura. El punto no fue suficiente para el conjunto ñuense, que quedó condenado al descenso y la próxima temporada militará en la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol.

Por David Rolón
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Rubio Ñu necesitaba una victoria para seguir con vida en la División de Honor, pero no pudo cumplir con el objetivo en su visita a San Lorenzo. El empate 2-2 en la Ciudad Universitaria resultó insuficiente y terminó de sentenciar su descenso a la División Intermedia.

Lea más: Semifinales de la Copa Paraguay, el sábado y domingo

La misión no era sencilla: debía imponerse en condición de visitante para mantener sus posibilidades de salvación. Sin embargo, el Rayadito golpeó rápidamente y aprovechó las fragilidades defensivas del equipo dirigido por Javier Torrente.

San Lorenzo tomó el control del encuentro y a los 10 minutos abrió el marcador. Una mala salida del arquero Franco Frágueda, quien chocó con su compañero Javier Vallejos, dejó el balón servido para José Barrios, que no desaprovechó la oportunidad y estableció el 1-0.

El golpe se hizo todavía más duro apenas tres minutos después. A los 13′, Franco Aragón ejecutó un preciso tiro de esquina y Marcelo Ferreira ganó de cabeza para ampliar la ventaja a 2-0. En un abrir y cerrar de ojos, Rubio Ñu quedó contra las cuerdas y sin capacidad de reacción inmediata.

En la segunda etapa, San Lorenzo cedió terreno y buscó administrar la diferencia. Rubio Ñu, en cambio, mejoró a partir de las variantes introducidas por Torrente y comenzó a encontrar espacios para acercarse al arco rival.

El descuento llegó mediante un remate de larga distancia de Sergio Fretes, quien sacó un potente disparo rasante que venció al arquero Luis Franco para poner el 2-1 y devolverle cierta esperanza al conjunto albiverde.

Cuando faltaban nueve minutos para el final, Rubio Ñu encontró la posibilidad de rescatar el empate. Alexis Doldán cometió una falta infantil e irresponsable sobre Estiven Pérez dentro del área y el árbitro Mario Díaz de Vivar no dudó y sancionó el penal. Elías Alfonso se encargó de la ejecución y convirtió el 2-2 definitivo.

En los minutos restantes ya no hubo situaciones de peligro que modificaran el resultado.

El conjunto ñuense no pudo sostenerse en Primera División y, antes de la conclusión del torneo Clausura, quedó condenado al descenso. El próximo año deberá competir en la Intermedia, acompañado en ese camino por San Lorenzo.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Nacionales
Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
04
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Política
Santiago Peña en el Regimiento Escolta: visitas, comunicaciones y esparcimiento
Ver más

Te puede interesar