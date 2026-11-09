Rubio Ñu rescata un empate en San Lorenzo, pero no evita el descenso a la Intermedia

Rubio Ñu necesitaba una victoria para seguir con vida en la División de Honor, pero no pudo cumplir con el objetivo en su visita a San Lorenzo. El empate 2-2 en la Ciudad Universitaria resultó insuficiente y terminó de sentenciar su descenso a la División Intermedia.

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La misión no era sencilla: debía imponerse en condición de visitante para mantener sus posibilidades de salvación. Sin embargo, el Rayadito golpeó rápidamente y aprovechó las fragilidades defensivas del equipo dirigido por Javier Torrente.

San Lorenzo tomó el control del encuentro y a los 10 minutos abrió el marcador. Una mala salida del arquero Franco Frágueda, quien chocó con su compañero Javier Vallejos, dejó el balón servido para José Barrios, que no desaprovechó la oportunidad y estableció el 1-0.

⚽️ Descoordinación en el fondo de Rubio Ñu y José Barrios no perdonó para poner en ventaja a Sportivo San Lorenzo.



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El golpe se hizo todavía más duro apenas tres minutos después. A los 13′, Franco Aragón ejecutó un preciso tiro de esquina y Marcelo Ferreira ganó de cabeza para ampliar la ventaja a 2-0. En un abrir y cerrar de ojos, Rubio Ñu quedó contra las cuerdas y sin capacidad de reacción inmediata.

⚽️ Marcelo Ferreira anotó el segundo del Rayadito que está decidido a dejar los tres puntos en casa.



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En la segunda etapa, San Lorenzo cedió terreno y buscó administrar la diferencia. Rubio Ñu, en cambio, mejoró a partir de las variantes introducidas por Torrente y comenzó a encontrar espacios para acercarse al arco rival.

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El descuento llegó mediante un remate de larga distancia de Sergio Fretes, quien sacó un potente disparo rasante que venció al arquero Luis Franco para poner el 2-1 y devolverle cierta esperanza al conjunto albiverde.

⚽️¡GOLAZO! Sergio Fretes descontó para el Albiverde en el Gunther Vogel.



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Cuando faltaban nueve minutos para el final, Rubio Ñu encontró la posibilidad de rescatar el empate. Alexis Doldán cometió una falta infantil e irresponsable sobre Estiven Pérez dentro del área y el árbitro Mario Díaz de Vivar no dudó y sancionó el penal. Elías Alfonso se encargó de la ejecución y convirtió el 2-2 definitivo.

⚽️¡LO EMPATÓ EL ALBIVERDE! Elias Alfonso igualó desde el punto penal ante San Lorenzo.



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En los minutos restantes ya no hubo situaciones de peligro que modificaran el resultado.

El conjunto ñuense no pudo sostenerse en Primera División y, antes de la conclusión del torneo Clausura, quedó condenado al descenso. El próximo año deberá competir en la Intermedia, acompañado en ese camino por San Lorenzo.