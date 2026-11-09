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Fútbol
09 de noviembre de 2026 - 21:33

Sportivo Luqueño vence al 2 de Mayo de PJC y reina la calma

Walter González (izquierda), autor del tercer y último gol en Itauguá, celebra junto a Kevin Pereira después de una gran noche luqueña.
Walter González (izquierda), autor del tercer y último gol en Itauguá, celebra junto a Kevin Pereira después de una gran noche luqueña.Fernando Romero, ABC Color

En el Estadio Luis Salinas (Itauguá), Sportivo Luqueño superó al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por el marcador de 3-0, en el cierre de la 19ª fecha del Torneo Clausura 2026. El Auriazul, ya sin presión ante el empate entre el descendido Rubio Ñu y San Lorenzo, sumó de a tres y salió finalmente del delicado momento.

Por Derlis Santacruz
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El Sportivo Luqueño y el 2 de Mayo de PJC se enfrentaron en Itauguá en un cotejo que arrancó con un ritmo parsimonioso por parte de ambos, aunque el protagonismo correspondió al Auriazul —más ordenado a la hora de atacar— en los primeros minutos de juego.

Lea más: Luqueño, por espantar definitivamente los fantasmas del descenso

El Gallo norteño emparejó las acciones posteriormente y tuvo tres aproximaciones claras de gol en los pies de Alexis Villalba, Marcos Gómez y Alan Gómez, quienes remataron sin fortuna al pórtico de Nicolás Campisi. En contrapartida, el equipo que ofició de local avisó en dos oportunidades con sendas intervenciones de Marcelo Pérez, quien por poco no abrió el marcador (más en la segunda, en la que estrelló el balón en uno de los postes defendidos por el arquero uruguayo Jonathan Rossi).

Finalmente, a los 15 minutos, tras una galopada de Lautaro Comas por la derecha, este ensayó un centro hacia atrás que fue empalmado de primera por Iván Maggi, el responsable de poner el 1-0 provisorio del partido. El encuentro ganó en intensidad pero careció de precisión; a pesar de que los dirigidos por Eduardo Ledesma insistieron para llegar al empate —y estuvieron cerca con una situación generada y finalizada por Alexis Fariña—, este no llegó y, con ese resultado, se fueron al descanso.

La etapa complementaria inició con un ida y vuelta que generó gran expectativa por conocer cuál sería el desenlace. En el minuto 53, el conjunto visitante perdió un jugador tras la expulsión del delantero Jorge Sanguina, quien agredió en el rostro a Facundo Wiechniak, y se quedó con diez jugadores en el campo.

Lucas Barrios introdujo tres variantes con la finalidad de defender la ventaja o incrementarla. Los del norte apretaron, corrieron y metieron con un jugador menos, pero no encontraron el camino correcto para desnivelar el marcador adverso. Incluso, Giovanni Bogado, al minuto 74, y Walter González, al minuto 81, anotaron ante una defensa que ya estaba entregada y ampliaron la cuenta a 3-0.

Tras el pitazo final de Giancarlos Celestino Juliadoza, el “Chanchón” aseguró el triunfo en Itauguá, el cual consiguió sin tener ya la imperiosa necesidad de lograrlo, ya que, a primera hora, Rubio Ñu empató con San Lorenzo y quedó automáticamente descendido a la División Intermedia, liberando de una posible sentencia a los de Luque.

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