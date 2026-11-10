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Fútbol
10 de noviembre de 2026 - 13:38

El fútbol paraguayo y qué resta definir en la temporada 2026

Richard Ortiz y Gastón Olveira sonríen con camisetas del Club Olimpia, mientras celebran en un estadio lleno de espectadores.
Los jugadores de Olimpia celebran la victoria sobre Guaraní en el clásico más añejo por la fecha 19 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Villa Alegre, en Encarnación, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

El fútbol paraguayo confirmó el segundo descenso y último a la División Intermedia. Conocé que resta por definir en el tramo final de la temporada 2026.

Por Darío Ibarra
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Rubio Ñu es el segundo y último descendido a la División Intermedia. El Albiverde de Javier Torrente empató 2-2 con San Lorenzo en el Gunther Vogel y condenó el regreso a la segunda categoría. Por lo tanto, en el tramo final de la temporada 2026, el fútbol paraguayo determinará a tres campeones y siete cupos a competencias internacionales.

Lea más: Histórico: Marko Kaethler conquistó la medalla de oro en Dakar 2026

El primer campeonato a definir será el torneo Clausura 2026. Olimpia, líder con 42 puntos, está a una unidad del título después de la victoria 3-1 sobre Guaraní en Encarnación y la derrota 3-0 de Nacional frente a Libertad. Por ende, ganando o empatando en la próxima fecha, el domingo 22 de noviembre contra Sportivo Trinidense, será bicampeón.

Los artilleros de Olimpia, Mateo Gamarra autor del segundo y Gabriel Ávalos encargado del empate parcial, celebran acompañados por Fernando Cardozo (medio).
Los artilleros de Olimpia, Mateo Gamarra autor del segundo y Gabriel Ávalos encargado del empate parcial, celebran acompañados por Fernando Cardozo (medio).

¿Qué necesita Olimpia para conquistar el bicampeonato de Liga?

El Franjeado de Pablo Vitamina Sánchez, que lidera con 8 puntos de ventaja sobre el Triki, depende de sí en los dos resultados. Pero en caso de perder, quedará con 5 de diferencia sobre el conjunto de José Arrúa cuando quedarán 6 por disputar. Por ende, la consagración será postergada hasta la ronda 21, en la que el Rey de Copas visitará a Sportivo Luqueño y el Auriazul a recibirá a Recoleta FC.

La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo

  1. Olimpia 42 puntos
  2. Sportivo Trinidense 34 puntos
  3. Libertad 33 puntos
  4. Nacional 32 puntos
  5. Guaraní 31 puntos
  6. 2 de Mayo 30 puntos
  7. Cerro Porteño 28 puntos
  8. Sportivo Luqueño 22 puntos
  9. Sportivo Ameliano 19 puntos
  10. Rubio Ñu 17 puntos
  11. Recoleta FC 16 puntos
  12. San Lorenzo 11 puntos

¿Cómo está la pelea por el segundo boleto a la Copa Libertadores 2027?

Si Olimpia es bicampeón libera el segundo y último boleto a fase de grupos de Copa Libertadores 2027. En este escenario, el clasificado será el segundo del acumulativo: por ahora, Nacional con 71 puntos. Además del Tricolor, están la lucha Sportivo Trinidense y Cerro Porteño, tercero y cuarto con 66 puntos cada uno, y Libertad, quinto con 64.

La diferencia entre el Tricolor y el Gumarelo es de 7 puntos cuando restan 9 unidades por disputar. Y en las últimas tres jornadas, hay un enfrentamiento entre dos que luchan por el boleto continental: Nacional y Cerro Porteño. El Albo y el Ciclón juegan el lunes 23 de noviembre, a las 20:15, en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción.

La tabla acumulativa de la temporada 2026 del fútbol paraguayo

  1. Olimpia 91 puntos (Copa Libertadores)
  2. Nacional 71 puntos (Copa Libertadores)
  3. Sportivo Trinidense 66 puntos (Copa Libertadores)
  4. Cerro Porteño 66 puntos (Copa Sudamericana)
  5. Libertad 64 puntos (Copa Sudamericana)
  6. Guaraní 60 puntos (Copa Sudamericana)
  7. Sportivo Ameliano 52 puntos (Copa Sudamericana)
  8. 2 de Mayo 52 puntos
  9. Recoleta FC 44 puntos
  10. Sportivo Luqueño 42 puntos
  11. Rubio Ñu 40 puntos
  12. San Lorenzo 26 puntos
Jorge Morel, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 19 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Jorge Morel, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 19 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

La tabla acumulativa y la puja de Paraguay 3 a Copa Libertadores 2027

Por su lado, el anual también otorga el cupo de Paraguay 3 a la Copa Libertadores 2027: el tercero de la tabla disputa el certamen desde la Fase 2. Y a esa pelea ingresa Guaraní, sexto con 60, a 6 de Sportivo Trinidense y Cerro Porteño. Y el Indio, debe medir a ambos: visitante vs. Cerro Porteño en la fecha 21 y local vs. Sportivo Trinidense en la fecha 22.

Del cuarto al séptimo del acumulativo, son los puestos a Copa Sudamericana, que en 2027 enfrentará a los paraguayos en la Fase Preliminar a partidos de ida y vuelta por un lugar en la fase de grupos. Actualmente, Cerro Porteño (4°) con 66, Libertad (5°) con 64, Guaraní (6°) con 60 y Sportivo Ameliano (7°) con 52 ocupan las posiciones de clasificación.

Además de los mencionados, hay otros dos que pelean por un lugar en el segundo certamen internacional más importante del continente: 2 de Mayo, octavo con 52 puntos, y Recoleta FC, noveno con 44. En el Gallo de Eduardo Ledesma y el Canario de Jorge González, semifinalista de la Copa Paraguay 2026, hay 8 unidades cuando restan 9 por jugar.

Los jugadores de Sportivo Trinidense festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 19 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Sportivo Trinidense festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 19 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.

La Copa Paraguay, el título y el cupo de Paraguay 4 a la Copa Libertadores

La Copa Paraguay 2026 disputa las semifinales: Libertad vs. Recoleta el sábado 14 de noviembre, a las 18:00, en La Arboleda de Asunción y Cerro Porteño vs. Sol de América el domingo 15, a las 18:00, en el Luis Salinas de Itauguá. Tres de los semifinalistas (el Danzarín es de División Intermedia) pujan también por el cupo a la Copa Libertadores 2027.

El certamen nacional otorga el último boleto (Paraguay 4) al certamen continental si es que el campeón no logró una mejor clasificación a la misma competencia por la tabla acumulativa. En ejemplo: si Cerro Porteño es Paraguay 2 o Paraguay 3 por el anual y conquista la Copa Paraguay, cede el lugar de Paraguay 4 al vicecampeón o al tercero del podio.

Las semifinales de la Copa Paraguay 2026.
Las semifinales de la Copa Paraguay 2026.

Supercopa Paraguay 2026: Olimpia primer finalista y a qué rival enfrenta

Por último, el fútbol paraguayo planifica cerrar la temporada 2026 el domingo 13 de diciembre con la Supercopa Paraguay, que enfrentará a Olimpia, el campeón de Liga con más puntos en el anual de la temporada (a puertas del bicampeonato), contra el ganador de la Copa Paraguay (Cerro Porteño, Libertad, Recoleta FC o Sol de América).

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