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Polideportivo
10 de noviembre de 2026 - 12:43

Histórico: Marko Kaethler conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Marko Gabriel Kaethler en camiseta roja con medalla dorada, junto a otro joven en camiseta negra, en un estadio bajo un cielo despejado.
Marko Gabriel Kaethler recibe la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.ABC TV

Marko Kaethler es medalla de oro en el lanzamiento de jabalina de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Por Darío Ibarra
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Día histórico para el deporte nacional: Marko Gabriel Kaethler es el primer paraguayo en conquistar una medalla en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud. El atleta de 17 años logró el oro después de registrar 73.49 metros en el lanzamiento de jabalina en el Complejo Iba Mar Diop, en Dakar, Senegal.

Kaethler subió al primer lugar del podio en el sexto y último intento de la competencia. Por detrás del nacido en Loma Plata, Departamento de Boquerón, el colombiano Dilan Andrés Graciano obtuvo la presea de plata con 71.72 metros, mientras que el moldavo Vladimir Culis ganó el bronce con 67.43 m.

Marko Kaethler conquistó el oro en Dakar 2026

Marko Gabriel Kaethler conquistó la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
Marko Gabriel Kaethler conquistó la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
Marko Gabriel Kaethler conquistó la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
Marko Gabriel Kaethler conquistó la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
Marko Gabriel Kaethler conquistó la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
Marko Gabriel Kaethler conquistó la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
Marko Gabriel Kaethler en camiseta roja con medalla dorada, junto a otro joven en camiseta negra, en un estadio bajo un cielo despejado.
Marko Gabriel Kaethler recibe la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

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