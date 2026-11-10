Rodrigo Rojas, del éxito con los grandes a los descensos

“A vuelo de pájaro”, Juan Rodrigo Rojas Ovelar, de 38 años y actualmente al servicio de Rubio Ñu, ostenta tres títulos ligueros con Olimpia y dos con Cerro Porteño, además de contar con una trayectoria internacional en Argentina, Bélgica, Chile y México.

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Sin embargo, el volante inicialmente ofensivo, devenido mediocampista central, sufrió golpes deportivos al militar en clubes con planteles modestos, que no tenían precisamente objetivos consagratorios, sino la meta de permanecer en Primera, algo que contrasta con su jerarquía.

Es así que Rodrigo Rojas sufrió tres descensos en los últimos cinco años. Un lustro con resultados mayormente negativos, que no empaña su carrera.

El atleta cayó a la División Intermedia en 2022 con Sol de América, en 2025 con Atlético Tembetary y en este 2026 con Rubio Ñu, en el que en las rondas más recientes fue considerado pieza de recambio, sin el protagonismo de otros tiempos, lo que marca que los años no pasan en vano.

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El recorrido de Rojas contempla los clubes Olimpia, River Plate, Libertad, Beerschot AC, O’Higgins, Universidad de Chile, Monterrey, Cerro Porteño, Sol de América, Luqueño, Tembetary y Rubio Ñu.

El deportista registra 29 presentaciones con la selección nacional, 14 en amistosos, 10 en Eliminatorias mundialistas y 5 en Copa América, con un gol anotado en duelo de fogueo.