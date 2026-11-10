ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol
10 de noviembre de 2026 - 11:17

Rodrigo Rojas, del éxito con los grandes a los descensos

Rodrigo Rojas (#8) sufrió con Rubio Ñu su tercer descenso en cinco años.
Rodrigo Rojas (#8) sufrió con Rubio Ñu su tercer descenso en cinco años.Fernando Romero, ABC Color

La exitosa carrera de Juan Rodrigo Rojas, campeón con los grandes, Olimpia y Cerro Porteño, tiene un lado B: tres descensos en los últimos cinco años.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

“A vuelo de pájaro”, Juan Rodrigo Rojas Ovelar, de 38 años y actualmente al servicio de Rubio Ñu, ostenta tres títulos ligueros con Olimpia y dos con Cerro Porteño, además de contar con una trayectoria internacional en Argentina, Bélgica, Chile y México.

Lea más: Rubio Ñu rescata un empate en San Lorenzo, pero no evita el descenso a la Intermedia

Sin embargo, el volante inicialmente ofensivo, devenido mediocampista central, sufrió golpes deportivos al militar en clubes con planteles modestos, que no tenían precisamente objetivos consagratorios, sino la meta de permanecer en Primera, algo que contrasta con su jerarquía.

Es así que Rodrigo Rojas sufrió tres descensos en los últimos cinco años. Un lustro con resultados mayormente negativos, que no empaña su carrera.

El atleta cayó a la División Intermedia en 2022 con Sol de América, en 2025 con Atlético Tembetary y en este 2026 con Rubio Ñu, en el que en las rondas más recientes fue considerado pieza de recambio, sin el protagonismo de otros tiempos, lo que marca que los años no pasan en vano.

El recorrido de Rojas contempla los clubes Olimpia, River Plate, Libertad, Beerschot AC, O’Higgins, Universidad de Chile, Monterrey, Cerro Porteño, Sol de América, Luqueño, Tembetary y Rubio Ñu.

El deportista registra 29 presentaciones con la selección nacional, 14 en amistosos, 10 en Eliminatorias mundialistas y 5 en Copa América, con un gol anotado en duelo de fogueo.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Política
¿Por qué Alliana barrió la cúpula militar? Esto explica el ministro de Defensa
Ver más

Te puede interesar