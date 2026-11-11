Estadio del 12 de Octubre de Itauguá vuelve a su denominación anterior

El miércoles 23 de marzo de 2016, la comisión directiva del 12 de Octubre de Itauguá dispuso la nueva denominación del estadio, que pasaba a llamarse Luis Salinas Tanasio, en homenaje al recientemente fallecido presidente del club, quien fuera jefe comunal de la Ciudad del Ñandutí, y por ende, respetada personalidad del distrito.

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De esa manera, el recinto ecológico itaugüeño cambiaba de nombre 44 años después, pues entre 1972 y 2016, llevaba el nombre de Juan Canuto Pettengill.

Los tiempos cambian. La administración actual, al comando de Juan Hamilton Appleyard Pettengill, dispuso “reivindicar la historia”, “honrar los orígenes” y “preservar la identidad institucional”, en una decisión que podría eventualmente generar el disgusto de la familia del exintendente Luis Salinas.

Deportivamente, el 12 de Octubre tuvo un gran año. Ganó al galope el campeonato de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, regresando a la División Intermedia, de la cual es el primer campeón, en 1997.

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El objetivo del “12” es volver a la máxima categoría de nuestro balompié, en la que totaliza 17 temporadas, con la obtención del título del torneo Clausura 2002.

Los “Hijos de Colón” registran una participación en la Copa Sudamericana, en 2021, y dos en la Copa Libertadores, en 2022 y 2023.