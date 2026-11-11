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Fútbol
11 de noviembre de 2026 - 13:08

Estadio del 12 de Octubre de Itauguá vuelve a su denominación anterior

Nuevo sector palcos del 12 de Octubre de Itauguá que claramente lleva el "sello Pettengill".
Nuevo sector palcos del 12 de Octubre de Itauguá que claramente lleva el "sello Pettengill".Redes sociales

El 12 de Octubre de Itauguá determinó el martes que su estadio recupere su denominación anterior, Juan Canuto Pettengill, en vez de Luis Salinas Tanasio.

Por ABC Color
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El miércoles 23 de marzo de 2016, la comisión directiva del 12 de Octubre de Itauguá dispuso la nueva denominación del estadio, que pasaba a llamarse Luis Salinas Tanasio, en homenaje al recientemente fallecido presidente del club, quien fuera jefe comunal de la Ciudad del Ñandutí, y por ende, respetada personalidad del distrito.

Lea más: Cerro Porteño objeta un escenario en el que casi siempre ganó

De esa manera, el recinto ecológico itaugüeño cambiaba de nombre 44 años después, pues entre 1972 y 2016, llevaba el nombre de Juan Canuto Pettengill.

Los tiempos cambian. La administración actual, al comando de Juan Hamilton Appleyard Pettengill, dispuso “reivindicar la historia”, “honrar los orígenes” y “preservar la identidad institucional”, en una decisión que podría eventualmente generar el disgusto de la familia del exintendente Luis Salinas.

Imagen sin descripción
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Deportivamente, el 12 de Octubre tuvo un gran año. Ganó al galope el campeonato de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, regresando a la División Intermedia, de la cual es el primer campeón, en 1997.

El objetivo del “12” es volver a la máxima categoría de nuestro balompié, en la que totaliza 17 temporadas, con la obtención del título del torneo Clausura 2002.

Los “Hijos de Colón” registran una participación en la Copa Sudamericana, en 2021, y dos en la Copa Libertadores, en 2022 y 2023.

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