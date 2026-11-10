Cerro Porteño objeta un escenario en el que casi siempre ganó

El estadio Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá albergará el domingo el partido semifinal de la Copa Paraguay entre Cerro Porteño y Sol de América, fijado para las 18:00. Un día antes será resuelta la primera llave entre Libertad y Recoleta FC, en La Arboleda de Santísima Trinidad, en el mismo horario.

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El principal cuestionamiento de los azulgranas pasa por la capacidad del coliseo de la Ciudad del ñandutí (para unos 10.000 aficionados a “reventar”), aunque a esta altura, “la mitad más uno” está lejos de colmar escenarios por que discreta temporada liguera.

Otros puntos reclamados tienen que ver con la distancia respecto a la capital del país, las comodidades que el recinto ofrece a los espectadores y el estado del gramado, que a juzgar por el duelo del lunes entre Luqueño y 2 de Mayo (3-0), por el torneo Clausura, se encuentra en buenas condiciones.

En este 2026, Cerro Porteño disputó seis partidos en Itauguá, con un balance de cinco triunfos (sobre Guaraní, Luqueño 2, Recoleta y Rubio Ñu, este último por el torneo de integración), y una sola derrota (contra Trinidense).

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En la Copa de Todos, el estadio del “12” es uno de los feudos azulgranas, con cinco encuentros. Los tres del año pasado el club popular en la Copa Paraguay fueron en esa sede.

Los dirigidos por Gustavo Costas intentará ganar por primera vez la competencia, que otorga una plaza a la Copa Libertadores, como Paraguay 4. De hecho, esta es la mejor campaña en el evento que se desarrolla desde el 2018.