Primera final del Nacional B de la UFI será en Villarrica

El Parque del Guairá, ubicado en la capital del cuarto departamento, albergará el domingo el primer partido de la serie consagratoria del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior entre Quinceno FC de Itapé y 3 Corrales de Ciudad del Este, a las 16:00.

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La definición cobrará especial interés debido al “vacío” del torneo profesional (Clausura) por la Fecha FIFA, y sobre todo por el premio que tendrá el campeón: un cupo a la División Intermedia 2027.

En “semis”, Quinceno dejó atrás a Guaraní de Fram, mientras que el 3 Corrales eliminó al 3 de Febrero de Ciudad del Este.

La UFI programó las dos finales. La revancha está marcada para el sábado 21 del presente mes, en el estadio Antonio Aranda, en la capital del Alto Paraná, a las 19:15.

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Esta es la tercera final para el 3 Corrales en el certamen, después de las perdidas en 2016 y 2017, contra 22 de Setiembre de Encarnación y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, respectivamente. En ese 2017 jugó la promoción por un lugar en la Intermedia contra Colegiales, ascendiendo al segundo nivel de nuestro balompié, en el que estuvo por dos temporadas.

Quinceno FC va por el bicampeonato. En 2025 se adjudicó el cetro con su denominación tradicional, 15 de Mayo, tras vencer en la final a Patriotas de Hernandarias. El club guaireño no pudo ascender al perder la promoción en penales contra 3 de Noviembre de Asunción.

En esta ocasión, en Nacional B otorga una plaza directa a la categoría “semiprofesional” de la APF.