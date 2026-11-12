Seis clubes aún en deuda en el “minutaje” sub 19 del torneo Clausura

La regla sub 19 obliga a los clubes de la División de Honor a sumar 900 minutos en cancha durante el campeonato Clausura con futbolistas nacidos el 1 de enero de 2007, en adelante.

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El incumplimiento de la norma es penada por la deducción de tres puntos y una multa de 1.000.000.000 de guaraníes.

Desde la puesta en vigencia de la normativa, ningún club quedó en infracción. Sí algunos llegaron sobre el filo, en la última fecha, como se dice “raspando”, pero cumpliendo con las exigencias.

Al segundo certamen liguero de la temporada le quedan tres rondas. A esta altura ya están liberados Nacional, Guaraní, Olimpia, Cerro Porteño, Recoleta y Rubio Ñu.

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A San Lorenzo y Libertad le quedan poco para cumplir, es decir que quedarían “limpios” ya en la vigésima ronda, mientras que Ameliano, Trinidense, Luqueño y 2 de Mayo deberán alistar juveniles para quedar “limpios”.

Cartelera de la 22ª fecha

Viernes 20 de noviembre

17:30: Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño, en La Fortaleza de Villeta.

20:00: Recoleta FC vs. Guaraní, en el Ricardo Grégor.

Domingo 22

18:00: Olimpia vs. Sportivo Trinidense, en el Defensores del Chaco.

18:00: Rubio Ñu vs. Libertad, en La Arboleda.

Lunes 23

17:30: Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo San Lorenzo, en el Río Parapití.

20:00: Nacional vs. Cerro Porteño, en el Arsenio Erico.