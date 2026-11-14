Luqueño, con doble victoria sobre San Lorenzo

El estadio Gunther Vogel albergó el viernes los duelos de fogueo entre Sportivo San Lorenzo y Sportivo Luqueño, que acordaron estos partidos para seguir en ritmo.

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Si bien los de la Ciudad Universitaria ya se encuentran descendidos, para los integrantes de su plantel las tres fechas que le quedan al campeonato son de mucha importante, pues se juegan su futuro, con la posibilidad de seguir en el circuito superior, en otros clubes.

El departamento de prensa auriazul informó que los dirigidos por el mundialista Lucas Barios se impusieron en el primer partido por 2-1, mediante las anotaciones de los argentinos Lautaro Comas y Tomás Muro.

El volante ofensivo Comas no tuvo mucha continuidad en el segundo semestre, pero su aporte fue fundamental para la levantada y la permanencia mediante los triunfos por goleada contra Rubio Ñu 5-0, y 2 de Mayo por 3-0.

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El segundo test match lo ganó Luqueño 1-0, con el tanto del lateral izquierdo alternativo Álvaro Martínez.

En la reanudación de la competencia oficial, en la vigésima ronda, Luqueño visitará a Sportivo Ameliano, en Villeta, en tanto que San Lorenzo al 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero.