Héctor Marecos: “Independientemente al momento, el favorito es Cerro Porteño”

La gran fiesta de las semifinales de la Copa Paraguay se palpita con máxima intensidad y la tensión ya se hace sentir. Este domingo, desde las 18:00, el estadio Juan Canuto Pettengill de la ciudad de Itauguá será el escenario de un choque de realidades dispares pero con un mismo sueño de consagración: Sol de América y Cerro Porteño se verán las caras por un lugar en la gran final.

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En la antesala de este trascendental compromiso, en comunicación con el Cardinal Deportivo el entrenador del conjunto unicolor, Héctor “Gattuso” Marecos, analizó lo que será el duelo frente al “Ciclón”, poniendo paños fríos a la chapa de candidato y valorando el esfuerzo de su grupo para mantenerse en la pelea grande.

Al ser consultado sobre el favoritismo en esta llave de semifinales, el estratega señaló las diferencias actuales entre ambas instituciones: “En este caso, uno tiene que ser autocrítico, en todo sentido; tiene que ser realista también. Independientemente al momento, el favorito es Cerro Porteño; eso es categórico. Estamos hablando de un club grande en nuestro país, y nosotros, Sol de América es una gran institución, todos lo conocen, es un club serio, ordenado, pero circunstancialmente, o al menos este año, está en Intermedia”.

No obstante, el entrenador remarcó las aspiraciones reales que tiene su equipo dentro del campo de juego de cara al trascendental encuentro: “Entonces, ahí ya creo que hay una pequeña diferencia. Nosotros sí queremos pasar, queremos ganar, queremos llegar a la final y también queremos ganarla, ser campeones. Pero somos realistas y pisamos tierra. El favorito, sin ninguna duda, tiene que ser Cerro Porteño”.

🗣️"Independientemente al momento, categóricamente Cerro es favorito, es un club grande"



🗣️"Son dos fin de semanas seguidos sin competencia oficial"



🗣️"Todos estamos preparados, ilusionados, y esperemos estar a la altura"



🗣️"Queremos llegar a la final y ser campeones"



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El desafío de competir contra la corriente

Ante la pregunta sobre cómo se logra mantener la competitividad, el nivel físico y el ritmo futbolístico con la División Intermedia ya terminada, Marecos destacó el compromiso y la unión interna de sus dirigidos: “Y la verdad, con el compromiso de los muchachos, de todos, tenemos líderes positivos también que ayudan bastante en ese sentido. El mensaje y también la motivación que tiene este partido: todos quieren jugar, somos el único equipo de la División Intermedia que ha llegado entre los cuatro mejores”.

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Por último, el DT del Danzarín advirtió que su equipo no saldrá a especular y que son conscientes de la jerarquía que enfrente pondrá el rival de turno: “Hay que estar preparados, sabemos que enfrentamos a un gran rival. Más allá de que uno sea favorito o no, es un club grande. Tiene jugadores de mucha jerarquía y no es ningún discurso, ni hablar como suelen hacer colegas en cuanto a presupuesto, diferencias; sabemos que va a ser difícil”.

Para este trascendental encuentro, el elenco danzarín sufrirá un par de bajas: no podrá contar con el zaguero central argentino Franco Ortellado ni con el lateral izquierdo Joel Jiménez, ambos expulsados en el duelo de cuartos de final frente al Atlético Tembetary, disputado en el estadio Ricardo Grégor.