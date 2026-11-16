La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció una jornada de capacitación dirigida a los profesionales que integran los cuerpos técnicos del fútbol paraguayo. La actividad, prevista para el próximo 2 de diciembre, tendrá carácter obligatorio y será un requisito habilitante para ejercer durante la temporada 2027.

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La iniciativa se enmarca en la celebración del Día del Entrenador del Fútbol Paraguayo, pero su alcance va más allá de un encuentro de actualización profesional: quienes no participen de la capacitación no podrán quedar habilitados para trabajar en la próxima temporada, según lo anunciado por la matriz del fútbol nacional.

La disposición alcanza a directores técnicos, preparadores físicos y preparadores de arqueros, por lo que involucra a un amplio sector de los profesionales que trabajan diariamente en los clubes de las distintas categorías.

Entre los disertantes anunciados figuran el seleccionador nacional Gustavo Alfaro, Nelson Haedo Valdez, además de José Arrúa, Ricardo Martínez y Gustavo Piñero.

La obligatoriedad de la jornada abre interrogantes sobre el alcance de la medida, los criterios de habilitación y las condiciones de participación.

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La capacitación y la actualización permanente son herramientas necesarias para el crecimiento del fútbol, por lo que la actividad puntual en una exigencia para poder ejercer durante todo un año, pero con la necesidad de conocer los fundamentos, mecanismos y alcances de la disposición de la APF.

Así, el Día del Entrenador tendrá este año un componente adicional: no será solamente una jornada de reconocimiento y formación, sino también una instancia que condicionará la habilitación laboral de los integrantes de los cuerpos técnicos en 2027.