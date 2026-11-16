Recoleta, decimocuarto club paraguayo en la Copa Libertadores

Las semifinales de la Copa Paraguay 2026 depararon una combinación perfecta para Recoleta FC, con su paso a la final en los penales contra Libertad, y la clasificación de Sol de América a la definición por la misma vía contra Cerro Porteño.

Lea más: Sol de América le da una estocada letal a Cerro Porteño y es finalista de la Copa Paraguay

La gran final de la octava edición de la Copa de Todos será el miércoles 9 de diciembre. El evento otorga al campeón una plaza a la Copa Libertadores como Paraguay 4, siempre y cuando el monarca sea de la máxima categoría de nuestro fútbol.

En caso que Sol de América logre el título, no podrá intervenir de la Gloria Eterna ya que pertenece al circuito de la División Intermedia, el segundo nivel de nuestro balompié.

En 2025, General Caballero de Juan León Mallorquín se consagró campeón del torneo de integración al vencer en la final al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. El elenco altoparanaense no pudo disputar la Libertadores al descender a la Intermedia, por lo que el cupo internacional le quedó al Gallo norteño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2027, Recoleta FC será el decimocuarto paraguayo en intervenir en el mayor certamen de la Conmebol, después de Olimpia (47 participaciones, incluyendo la próxima edición), Cerro Porteño (47), Libertad (25), Guaraní (21), Nacional (11), Sol de América (6), Luqueño (3), Colegiales (2), 12 de Octubre de Itauguá (2), Tacuary (2), Capiatá, Trinidense y 2 de Mayo.