El estadio Arsenio Erico albergará el partido de este lunes entre Nacional y Cerro Porteño, a las 20:15, por la vigésima fecha (antepenúltima) del campeonato Clausura 2026.

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Los puntos en juego son de vital importancia para el acumulativo de la temporada. En ese sentido, la Academia está encaminada a ocupar la plaza de Paraguay 2 (detrás de Olimpia), para su ingreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los tricolores tienen 61 unidades, cinco más que el Ciclón, que afronta este choque vecinal sin margen de error, pues para ingresar al mayor certamen de la Conmebol debería ganar los tres encuentros que le quedan en el calendario.

Futbolísticamente, el equipo del argentino Víctor Bernay cuenta con mejor presente con relación al conjunto dirigido por su compatriota Gustavo Costas, que marcha literalmente a los tumbos y que corre el riesgo de quedar con las manos vacías, ya que el hipotético paso a la Copa Sudamericana no puede considerarse como un logro para un grande de nuestro fútbol.

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En los tres enfrentamientos ligueros del presente ciclo, Nacional ganó en el primero por 2-0, en el segundo se registró un empate 0-0, mientras que en el cotejo más reciente, correspondiente al certamen Clausura, Cerro Porteño salió airoso por 1-0.