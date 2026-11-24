Con Olimpia ganador del título en forma anticipada, Nacional ocupando la segunda plaza para la Copa Libertadores, a la que ingresa a la fase de grupos, y Recoleta FC de cara a su estreno en el torneo más importante de la Conmebol, la penúltima fecha (21ª) del torneo Clausura se desarrollará entre el viernes y el domingo.

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Queda por definirse en cupo de Paraguay 3 para la Gloria Eterna, con Libertad situándose en la línea de clasificación, más las plazas para la Copa Sudamericana, para la cual ya está clasificado Guaraní.

Si la temporada culminase hoy, el segundo torneo en importancia de la Conmebol lo jugarían, además del Cacique: Trinidense, Cerro Porteño y Ameliano.

Cartelera de la 21ª ronda

Viernes

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17:30: Nacional vs. Rubio Ñu, en el estadio Arsenio Erico.

20:00: Sportivo Luqueño vs. Olimpia, en el Juan Canuto Pettengill, Itauguá.

Sábado

20:00: Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC, en el Martín Torres.

Domingo

17:30: Cerro Porteño vs. Guaraní, en La Nueva Olla.

20:00: Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo Ameliano, en el Gunther Vogel.

20:00: Libertad vs. Sportivo 2 de Mayo, en La Huerta.