El conjunto dirigido por Víctor Bernay golpeó de entrada en Barrio Obrero. A los 3 minutos, Hugo Adrián Benítez rompió el cero para adelantar a la Academia con un remate cruzado de derecha que venció al portero Tomás Canteros, quien quedó a mitad de camino tras una buena asistencia al vacío de Carlos Espínola. Con el marcador a favor, el dueño de casa manejó los tiempos e intentó imponer condiciones en los primeros pasajes de un partido disputado sobre un complicado suelo mojado.
Lea más: Nacional vs. Rubio Ñu: fútbol profesional con entradas a 5.000 guaraníes
Rubio Ñu no se resignó, emparejó el trámite y encontró la igualdad a los 22 minutos por intermedio de Rodrigo Ruiz Díaz (con otro tiro de derecha), que devolvió la paridad al encuentro luego de una pelota recuperada en el mediocampo por Sergio Fretes, encargado de habilitar al atacante para el festejo visitante.
A partir del empate, el partido ganó en fricción y pierna muy fuerte, con dos amonestaciones en el bando visitante. Así el árbitro Aldo Quiñónez marcó el descanso con el 1-1 provisorio en el marcador.
La etapa complementaria arrancó nuevamente con el elenco local tomando pleno protagonismo. Al minuto 51, Hugo Adrián Benítez recibió el balón de Richard Prieto y anotó el segundo de su cosecha personal para ampliar la ventaja a 2-1.
El equipo de Trinidad estuvo muy cerca de la paridad con una intervención de Marcelo Acosta, quien remató con fuerza, pero la defensa alba cerró justo en el área chica cuando el arquero Santiago Rojas ya estaba vencido.
Pero al minuto 75, Hugo Iván Valdez aprovechó un rebote cedido por Canteros y decretó el 3-1 definitivo en La Visera, demostrando que Nacional fue claramente superior a Rubio Ñu, ya descendido a la División Intermedia, y reafirmando su deseo de ser el subcampeón del torneo, un objetivo más después de haber asegurado su clasificación a la Copa Libertadores 2027.