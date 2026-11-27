El conjunto dirigido por Víctor Bernay golpeó de entrada en Barrio Obrero. A los 3 minutos, Hugo Adrián Benítez rompió el cero para adelantar a la Academia con un remate cruzado de derecha que venció al portero Tomás Canteros, quien quedó a mitad de camino tras una buena asistencia al vacío de Carlos Espínola. Con el marcador a favor, el dueño de casa manejó los tiempos e intentó imponer condiciones en los primeros pasajes de un partido disputado sobre un complicado suelo mojado.

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⚽️¡MUY RÁPIDO! Hugo Adrián Benítez anotó el primero para la Academia.



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Rubio Ñu no se resignó, emparejó el trámite y encontró la igualdad a los 22 minutos por intermedio de Rodrigo Ruiz Díaz (con otro tiro de derecha), que devolvió la paridad al encuentro luego de una pelota recuperada en el mediocampo por Sergio Fretes, encargado de habilitar al atacante para el festejo visitante.

⚽️¡EMPATÓ LA VISITA! Rodrigo Ruiz Díaz marcó el 1-1 para el Albiverde.



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A partir del empate, el partido ganó en fricción y pierna muy fuerte, con dos amonestaciones en el bando visitante. Así el árbitro Aldo Quiñónez marcó el descanso con el 1-1 provisorio en el marcador.

La etapa complementaria arrancó nuevamente con el elenco local tomando pleno protagonismo. Al minuto 51, Hugo Adrián Benítez recibió el balón de Richard Prieto y anotó el segundo de su cosecha personal para ampliar la ventaja a 2-1.

⚽️¡OTRA VEZ ÉL! Hugo Adrián Benítez volvió a anotar para Nacional en el Arsenio Erico.



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El equipo de Trinidad estuvo muy cerca de la paridad con una intervención de Marcelo Acosta, quien remató con fuerza, pero la defensa alba cerró justo en el área chica cuando el arquero Santiago Rojas ya estaba vencido.

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⚽️¡EL TERCERO! Hugo Iván Valdez marcó otro tanto para la Academia y se convirtió en el goleador del campeonato.



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Pero al minuto 75, Hugo Iván Valdez aprovechó un rebote cedido por Canteros y decretó el 3-1 definitivo en La Visera, demostrando que Nacional fue claramente superior a Rubio Ñu, ya descendido a la División Intermedia, y reafirmando su deseo de ser el subcampeón del torneo, un objetivo más después de haber asegurado su clasificación a la Copa Libertadores 2027.