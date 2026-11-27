Con la clasificación asegurada a la fase de grupos de la Copa Paraguay, Nacional juega este viernes contra el descendido Rubio Ñu, a las 17:30, por la vigesimoprimera fecha (penúltima) del campeonato Clausura 2026.

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La decisión de fijar las entradas en 5.000 guaraníes (para cualquier sector) es una acertada de la dirigencia académica, más aún para este tramo del penúltimo mes del año.

El entrenador tricolor, Víctor Bernay, había manifestado tras la victoria del lunes sobre Cerro Porteño por 2-0, en el estadio Arsenio Erico, que el objetivo es culminar con el subcampeonato.

Nacional marcha en el tercer puesto, con 35 puntos, por debajo del monarca Olimpia, que tiene 45, y de Libertad, que está con 36. Para desplazar al Guma de la segunda posición, deberá ganar sus partidos y esperar lo que haga el elenco del barrio Las Mercedes.

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Para el Laureado de Santísima Trinidad, la misión es cerrar de forma digna este ciclo, tras su inmediata caída a la División Intermedia, de la cual es campeón 2025.

Una serie de errores originó el descenso del tradicional club capitalino que por historia, merece estar en el círculo privilegiado.

En los duelos animados en la temporada, Nacional se impuso en dos ocasiones por 1-0, además de registrarse un empate de 1-1.