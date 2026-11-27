Nacional y Rubio Ñu disputan hoy la fecha 21 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor de Víctor Bernay, que pelea por el vicecampeonato y un cupo a la Copa Libertadores 2027, y el Albiverde de Javier Torrente, descendido a la División Intermedia, juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción. Dirige Aldo Quiñónez con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Nacional vs. Rubio Ñu: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Perú : 15:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia : 16:30 horas

El Salvador: 14:30 horas

México: 14:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 20:30 horas

España: 21:30 horas

Bélgica: 21:30 horas

Marruecos: 20:30 horas

Sudáfrica: 22:30 horas

Nacional vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Nacional vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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