La Fórmula 2 regresó a la acción para culminar la temporada con dos carreras en el Medio Oriente. La primera parada es Qatar, donde la categoría disputó el único ensayo libre en la antesala de la qualy de la sprint y de la feature race. Joshua Duerksen, quien el próximo año cambia de escudería, quedó fuera del top 10 en el Circuito Internacional de Lusail.

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Duerksen, quien cierra al año con Invicta Racing, marcó 1 minuto, 38 segundos y 795 milésimas en la mejor de las 19 vueltas que realizó en los 5,380 kilómetros del trazado qatarí. El piloto de 23 años registró el décimo cuarto mejor cronómetro del ensayo y quedó a 765 milésimas del primero, el noruego Martinius Stenshorne de Rodin Motorsport.

¿Cuándo es la clasificación de la sprint y la feature race de la F2?

La qualy de la prueba corta y de la carrera principal es a las 12:00, hora de Paraguay. Joshua Duerksen tiene como objetivo arrancar ambas competencias en zona de puntos: aunque está fuera de la pelea por el título, el paraguayo, octavo con 90 puntos, puede acabar el año en una mejor ubicación antes de partir a Hitech para 2027.